Jetzt verliert Uster sogar gegen Dübendorf - Bülachs Serie hält an

In der Interregio-Gruppe 4 wird die Not bei Uster nach dem jüngsten Rückschlag gegen Dübendorf nochmals grösser. Seefeld und Red Star trennen derweil brüderlich die Punkte. Und Bülach bleibt in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Für Thalwil (trotz Niederlage) und das siegreiche Lachen/Altendorf ist die Lage in der Gruppe 3 komfortabel.

Es ist kein gutes Zeichen für den FC Uster. Das 2:3 im Interregio-Derby der Gruppe 4 gegen Dübendorf. Nicht weil es die bereits fünfte Niederlage in der Rückrunde ist, und der FCU deshalb trotz erleichterten Bedingungen (die Amateurliga änderte unlängst mitten in der Saison die Spielregeln - wir berichteten ) unter den Abstiegsstrich rutschte. Nein.

Der Grund ist dass die Glattaler zuletzt stets ein Lieblingsgegner waren. Ein Sieg über Dübendorf war in etwa so sicher wie das Amen in der Kirche.

Seit der Rückkehr in die 2. Liga interregional holten sich immer die Ustermer den Dreier. Im Spätherbst trafen die beiden Teams ausserdem in der Cup-Qualifikation aufeinander. Das Ergebnis: 5:1 für Uster. Den letzten Erfolg von Dübendorf in einem Direktvergleich gab es im September 2020.