Jetzt übernimmt ein Interims-Trio

Bei Eintracht Braunschweig II hat es unter der Woche personelle Konsequenzen gegeben. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen VfV Borussia 06 Hildesheim, trotz früher Führung, und dem damit verbundenen Absturz auf den letzten Tabellenplatz der Oberliga Niedersachsen trennten sich die Löwen von Cheftrainer Fabian Adelmann. Bis auf Weiteres wird das bisherige Trainerteam die Mannschaft gemeinsam mit NLZ-Leiter Armin Causevic und Ex-Profi Ken Reichel betreuen.

Am Sonntag steht für das neue Trainertrio die erste Bewährungsprobe an – beim Heeslinger SC. Der Klub aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) spielt seit der Saison 2013/14 durchgängig in der Oberliga und gehört damit längst zu den etablierten Größen der Liga. Aktuell belegt Heeslingen den sechsten Tabellenplatz und präsentiert sich mit einer stabilen Bilanz.