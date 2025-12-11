Jetzt Turniere melden! Hier steigt der Budenzauber in Sachsen-Anhalt

Die letzten Partien unter freiem Himmel gehen noch über die Bühne, doch längst wirft die Hallensaison schon ihre Schatten voraus. Auf FuPa Sachsen-Anhalt wollen wir euch auch in diesem Winter wieder eine große Übersicht mit dem gesamten Budenzauber im Bundesland sowie mit Beteiligung aus Sachsen-Anhalt präsentieren. Dafür sind wir auf eure Mithilfe angewiesen! Meldet uns jetzt eure Hallenturniere - sofern sie in der Auflistung fehlen - über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net!
🔎 Euer Cup oder das Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net zukommen!
📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein! Der Einsatz wird mit Bonus-Prämienpunkten belohnt!
🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!
🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.
- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Qualifikation in Halberstadt: (hier klicken)
- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Qualifikation in Beetzendorf: (hier klicken)
- U19-Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost in Bismark: (hier klicken)
- U19-Hallenkreismeisterschaft Harz in Thale: (hier klicken)
- Olympia-Cup in Sangerhausen: (hier klicken)
- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Qualifikation in Magdeburg: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Salzland Kleinfeld in Egeln: (hier klicken)
- Nadine-Kohls-Cup in Genthin
- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Landsberg: (hier klicken)
- Frauen-Hallenturnier des VfR Wansleben in Wansleben
- U19-Hallenkreismeisterschaft Salzland in Bernburg: (hier klicken)
- Wittenberg Taxi-Cup in Wittenberg
- Stadtwerke-Cup in Weißenfels
- Stadtwerke-Cup in Staßfurt
- Stahl-Cup in Thale
- Hanni-Solar-Hallencup in Wittenberg: (hier klicken)
- ÖSA-Cup in Halberstadt
- TuS-Winter-Cup in Magdeburg
- U19-Futsal-Landesmeisterschaft, Vorrunde in Salzwedel: (hier klicken)
- Stark-Soul Herren-Masters in Wernigerode
- Spergauer Mitternachtspokal in Spergau
- Stadtmeisterschaft Harz: (hier klicken)
- Spo-Wa-Cup, Vorrunde in Köthen
- Möve-Cup in Sangerhausen
- Autoteile Harz-Cup in Thale
- Benefizturnier der SG Jersleben/Colbitz, Vorrunde in Langenweddingen
- U19-Junioren-Soccercup in Gardelegen: (hier klicken)
- Soccercup in Gardelegen: (hier klicken)
- Stark-Soul Frauen-Masters in Wernigerode
- Benefizturnier der SG Jersleben/Colbitz, Hauptrunde in Langenweddingen
- Stark-Soul Kreis-Masters in Wernigerode
- Winter-Eichen-Cup in Mieste
- Eilslebener Budenzauber der Frauen in Eilsleben
- Eilslebener Budenzauber in Eilsleben
- Unstrut-Cup in Nebra
- Neujahrsturnier der SG Neuborna in Bernburg
- Sparkassencup in Sangerhausen
- Stark-Soul Oldie-Masters in Wernigerode
- Spo-Wa-Cup der Alten Herren in Köthen
- Ford-Mitternachts-Cup in Hohenmölsen
- Spo-Wa-Cup, Endrunde in Köthen
- Busse-Cup der Ersten Herren in Tangermünde
- VW-Cup in Eilsleben
- Suzuki-Masters in Parey
- Huylandpokal in Badersleben
- Hallenkreismeisterschaft Wittenberg: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Saalekreis, Vorrunde in Braunsbedra: (hier klicken)
- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Eggersdorf: (hier klicken)
- Busse-Cup der Zweiten Herren in Tangermünde
- Audi-Cup in Eilsleben
- Himmelsscheiben-Cup in Querfurt
- Midewa-RBW-Cup in Sandersdorf: (hier klicken)
- Spo-Wa-Cup der Frauen in Köthen
- Eilslebener Budenzauber der Alten Herren in Eilsleben
- Halplus-Cup in Halle: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Saalekreis, Vorrunde in Braunsbedra: (hier klicken)
- U19-Futsal-Landesmeisterschaft, Vorrunde in Wittenberg: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Goldbeck: (hier klicken)
- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Vorrunde in Magdeburg
- Debeka-Hallenpokal, Vorrunde in Halberstadt: (hier klicken)
- Mitternachtsturnier des TuS Sandau in Sandau
- U19-Hallenkreismeisterschaft Börde in Wolmirstedt: (hier klicken)
- U19-Hallenkreismeisterschaft Burgenland in Zeitz: (hier klicken)
- Domstadt Banden-Masters in Erfurt
- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Finaltag in Magdeburg
- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Irxleben: (hier klicken)
- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Rottleberode: (hier klicken)
- U19-Futsal-Landesmeisterschaft, Vorrunde in Aschersleben: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Bismark: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Goldbeck: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Salzland, Vorrunde in Aschersleben: (hier klicken)
- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Havelberg: (hier klicken)
- Anhalt-Immobilien-Cup in Bitterfeld-Wolfen
- Ebendorfer Budenzauber der Herren in Ebendorf
- Hallenkreismeisterschaft Salzland, Vorrunde in Aschersleben: (hier klicken)
- Drei-Länder-Cup in Sandau
- Dessau Juniors Cup, Vorrunde in Dessau
- Hallenturnier des SV Spora
- Dessau Juniors Cup, Finaltag in Dessau
- Debeka-Hallenpokal, Vorrunde in Halberstadt: (hier klicken)
