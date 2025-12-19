Jetzt Transfers erstellen! So geht's... Wichtige Infos für alle Klubs und Vereinsverwalter: Wie lege ich Spielertransfers oder Trainerwechsel richtig an?

Das nächste Transferfenster öffnet im Januar – und in den Amateurklubs wird wieder fleissig am Kader geschraubt. Wir zeigen dir, wie du Transfers sauber erstellst und Fussball-Fans informierst.

Gehe dazu in die Vereinsverwaltung , wähle das entsprechende Team aus und klicke auf "Transfers".

Wähle zunächst den entsprechenden Spieler aus. Tipp: Die Suche lässt sich verfeinern, in dem du den Namen des Spielers mit dem abgebenden Verein kombinierst (z.B. "Meier FC Wallisellen").

Suche nach dem abgehenden Verein und wähle das entsprechende Team aus. Nur wenn hier ein Eintrag erfolgt, wird der Spieler auch aus dem vorherigen Team entfernt!

Transferzeitpunkt: Hier kannst du einstellen, ob dein Transfer "ab sofort" in dein Team aufgenommen werden soll oder erst zur neuen Saison. Bei der Option "zur neuen Saison" wird der Spieler beim Saisonwechsel automatisch von unserem System übernommen.

Nur noch ein Klick: Wähle jetzt "Spieler in Team aufnehmen" aus und der Transfer ist abgeschlossen.

FAQ:

❓Der neue Spieler erhält bei uns ein Zweitspielrecht, was ist zu tun?

➡ Aktiviere den Haken "Zweitspielrecht" etwas überhalb des grünen Buttons. Der Neuzugang bleibt dann auch im bestehenden Team und wird dort nicht entfernt.

❓Ich kann den Spieler nicht finden / es gibt noch kein Spielerprofil von unserem Neuzugang.

➡ Wenn du dir sicher bist, dass es noch kein Spielerprofil gibt, wähle bitte "oder hier neu erstellen" aus. Du kannst dann alle relevanten Daten eingeben und so den Spieler zu eurem Kader hinzufügen.

❓Es gibt den abgebenden / vorherigen Verein nicht, oder der Spieler war zuletzt inaktiv.

➡ Du kannst dann das Feld "vorheriger Verein" (Punkt 2) leer lassen und stattdessen einen Alternativtext (z.B. "vereinslos" oder den Vereinsnamen als Text) eingeben.

