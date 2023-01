Jetzt Transfers erstellen! So geht's ... Wichtige Infos für alle Klubs und Vereinsverwalter: Wie lege ich Spielertransfers oder Trainerwechsel richtig an?

Die Klubs bauen fleißig an der Kaderzusammenstellung. Das bedeutet für alle Vereine: zahlreiche Transfers vor dem Saisonstart. Wir sieht es diesbezüglich bei dir in der Mannschaft aus? Wir erklären, wie du richtig Transfers erstellst und damit Fans und Fußball-Orientierte auf dem Laufenden hältst.

Und so legst du einen Transfer an:

Gehe dazu in die Vereinsverwaltung, wähle das entsprechende Team aus und klicke auf "Transfers".