Jetzt Transfers erstellen! So geht's ... Wichtige Infos für alle Klubs und Vereinsverwalter: Wie lege ich Spielertransfers oder Trainerwechsel richtig an?

Die Klubs bauen fleißig an der Kaderzusammenstellung. Das bedeutet für alle Vereine: zahlreiche Transfers vor dem Saisonstart. Wir sieht es diesbezüglich bei dir in der Mannschaft aus? Wir erklären, wie du richtig Transfers erstellst und damit Fans und Fußball-Orientierte auf dem Laufenden hältst.

Und so legst du einen Transfer an: Gehe dazu in die Vereinsverwaltung , wähle das entsprechende Team aus und klicke auf "Transfers".

FAQ:

❓Der neue Spieler erhält bei uns ein Zweitspielrecht, was ist zu tun?

➡ Aktiviere den Haken "Zweitspielrecht" etwas überhalb des grünen Buttons. Der Neuzugang bleibt dann auch im bestehenden Team und wird dort nicht entfernt.

❓Ich kann den Spieler nicht finden / es gibt noch kein Spielerprofil von unserem Neuzugang.

➡ Wenn du dir sicher bist, dass es noch kein Spielerprofil gibt, wähle bitte "oder hier neu erstellen" aus. Du kannst dann alle relevanten Daten eingeben und so den Spieler zu eurem Kader hinzufügen.

❓Es gibt den abgebenden / vorherigen Verein nicht, oder der Spieler war zuletzt inaktiv.

➡ Du kannst dann das Feld "vorheriger Verein" (Punkt 2) leer lassen und stattdessen einen Alternativtext (z.B. "vereinslos" oder den Vereinsnamen als Text) eingeben.

👉 Du bist noch kein Vereinsverwalter und hast Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

