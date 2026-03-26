Jetzt träumt TuSpo Richrath vom Einzug ins Pokal-Finale

Im Viertelfinale des Kreispokals Solingen-Remscheid gab es beim Aufeinandertreffen zwischen Bezirksligist TuSpo Richrath und dem eine Spielklasse tiefer agierenden VfB Langenfeld keine Überraschung: Die ob der Ligazugehörigkeit favorisierte Mannschaft von Trainer Lukas Beruda zog dank eines jederzeit kontrollierten 6:1 (3:0)-Auswärtserfolges ins Halbfinale des Wettbewerbs ein. Der Sieg war dementsprechend zu keinem Moment der Partie gefährdet, sodass sich auch der TuSpo-Übungsleiter nach Abpfiff sehr zufrieden zeigte.
Zwar begannen die Gastgeber mit der Hoffnung auf einen Triumph des Außenseiters forsch und mit viel Dampf, nennenswert gefährlich wurden sie gleichwohl weder in der Anfangsphase noch im weiteren Verlauf der Begegnung. Vielmehr zog TuSpo ihnen mit der deutlich reiferen Spielanlage schnell den Zahn. Bereits nachdem der Sekundenzeiger gerade fünf Runden gedreht hatte, fand Alen Vincazovic mit einem klugen Steckpass den in die Tiefe gestarteten Kevin Kluthe, der im Duell mit VfB-Schlussmann Alexander Schmidt auf den Torschützen Gianluca Gagliardi querlegte (6.). Und nur zwei Minuten später vergaß die Hintermannschaft nach einem langen Ball auf Kluthe Gagliardi auf der linken Seite, sodass der 22-Jährige in den Sechzehner eindringen und zum zweiten Mal treffen konnte (8.).
Der Glaube und das Selbstvertrauen der Heimmannschaft hatten nun einen merklichen Knacks bekommen, und sie kam mit dem hohen Anlaufen des Gegners immer schlechter zurecht. Nachdem TuSpo sich erneut am Strafraum festgesetzt hatte, setzte Kluthe Torjäger Vincazovic in der Box in Szene, sodass der eiskalt in die linke untere Ecke vollstreckte (13.). Das Tor markierte den vorerst letzten Höhepunkt der ersten Hälfte, da TuSpo das Geschehen fortan einzig verwaltete. „Man hatte das Gefühl: Wenn wir wollen, können wir direkt einen Gang hochschalten – oder auch zwei“, sagte Beruda, der den VfB sehr ernst nahm und daher auf seine Stammelf setzte.
Den Beweis für seine These trat seine Auswahl nach der Pause an. Zunächst aber verlief das Duell wie gewohnt. Nach einer Flanke legte Vincazovic klug mit dem Kopf auf Dustin Beyen ab, der den Ball nach kurzer Mitnahme zum 4:0 in die Maschen schoss (52.). Die Langenfelder waren weiterhin wenig gefährlich, und so benötigte es einen Sonntagsschuss am Mittwochabend inklusive Traumtor für den Ehrentreffer: Dean Hering nahm sich – vielleicht auch aus Ermangelung an anderen Optionen – aus fast 30 Metern ein Herz und überwand TuSpo-Keeper Leon Täger dank eines Treffers in den Winkel (68.). Stark ärgern musste sich Beruda über das Gegentor jedoch nicht. „Weil mir die Reaktion gefallen hat“, wie er betonte.
Denn nach dem erfolgten Wiederanstoß bauten seine Schützlinge geduldig auf, bis sich der Raum auf Arian Ugljani im Sechserraum öffnete. Der drehte sich auf, lupfte das Spielgerät über die letzte Kette des VfB, und Kluthe schob an Schmidt vorbei zur direkten Antwort (70.). Das letzte Wort sollte Vincazovic bekommen: Einer der Dreh-und-Angel-Punkte im Richrather Spiel hielt nach einer Standardhereingabe von halbrechts in der Mitte den Fuß zum 6:1-Endstand hin (72.). So war der Klassenunterschied zu jedem Zeitpunkt der Partie zu sehen. Dementsprechend bekräftigte Beruda ebenso, dass der Sprung aus der Kreisliga A in die Bezirksliga ein großer ist. „Aber wir sind aktuell auch in einer sehr guten Verfassung“, lobte er.
Im Halbfinale wird nun allerdings TuSpo der Außenseiter sein. Mit dem Klub sind die Landesligisten DV Solingen, Aufderhöhe und FC Remscheid unter den letzten vier verbliebenen Kontrahenten. Der kommende Gegner wird laut Beruda gelost. Als unterklassiges Team wird das Aufeinandertreffen in Richrath stattfinden. „Wir würden gerne ins Finale einziehen“, meldete der TuSpo-Trainer an.