Jetzt träumt TuSpo Richrath vom Einzug ins Pokal-Finale

Denn nach dem erfolgten Wiederanstoß bauten seine Schützlinge geduldig auf, bis sich der Raum auf Arian Ugljani im Sechserraum öffnete. Der drehte sich auf, lupfte das Spielgerät über die letzte Kette des VfB, und Kluthe schob an Schmidt vorbei zur direkten Antwort (70.). Das letzte Wort sollte Vincazovic bekommen: Einer der Dreh-und-Angel-Punkte im Richrather Spiel hielt nach einer Standardhereingabe von halbrechts in der Mitte den Fuß zum 6:1-Endstand hin (72.). So war der Klassenunterschied zu jedem Zeitpunkt der Partie zu sehen. Dementsprechend bekräftigte Beruda ebenso, dass der Sprung aus der Kreisliga A in die Bezirksliga ein großer ist. „Aber wir sind aktuell auch in einer sehr guten Verfassung“, lobte er.

Im Halbfinale wird nun allerdings TuSpo der Außenseiter sein. Mit dem Klub sind die Landesligisten DV Solingen, Aufderhöhe und FC Remscheid unter den letzten vier verbliebenen Kontrahenten. Der kommende Gegner wird laut Beruda gelost. Als unterklassiges Team wird das Aufeinandertreffen in Richrath stattfinden. „Wir würden gerne ins Finale einziehen“, meldete der TuSpo-Trainer an.