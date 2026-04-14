 Jetzt steht der Nachwuchs des FC Kleve mit dem Rücken zur Wand

Die Klever B-Junioren haben schlechte Karten. – Foto: Arno Wirths

Ein Warbeyener Stellungsfehler hatte in der zehnten Minute den Führungstreffer der Gastgeber begünstigt. Kurz darauf kam der VfR durch Lucy Aland zum Ausgleich (18.). Ein Kopfballtor von Silja Peters (29.) bescherte den Gästen in der Folge die Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lucy Aland mit ihrem zweiten Treffer (70.) zum 3:1 für die Entscheidung.

Nakielski: "Hatten nicht unseren besten Tag"

Die B-Junioren des 1. FC Kleve stehen im Tabellenkeller der Niederrheinliga indes weiter mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag verlor der Vorletzte, den zwei Zähler von einem Relegationsplatz trennen, mit 0:2 (0:1) gegen den Tabellensiebten Sportfreunde Baumberg. Die Gäste trafen in der 15. und 51. Spielminute. Der 1. FC Kleve vergab in der Zwischenzeit einen Elfmeter zum möglichen Ausgleich.

FC-Trainer Lukas Nakielski wollte seiner Mannschaft keine Vorwürfe machen. „Wir mussten heute viel arbeiten und gegen den Ball agieren. Die Mannschaft hat das nicht schlecht gemacht und viel dafür getan, das Spiel lange offen zu halten. Dass es am Ende nicht gereicht hat, lag an unserer Durchschlagskraft vorne. Da hatten wir nicht unseren besten Tag“, so Nakielski.

In der Grenzlandliga der A-Junioren feierte der 1. FC Kleve den nächsten spektakulären Sieg. Die torgefährlichste Mannschaft der Liga gewann beim 1. FC Lintfort mit 6:4 (3:2). Emil Oerding (18.), Jonas Eul (23.), Joshua Annang (39., 80.), Maxim Wilken (46.) und Niklas van Betteray (80.+2) trafen für den Tabellenvierten. Vier Lintforter Treffer (22., 38., 55., 70.) waren zu wenig.

In der B-Junioren-Grenzlandliga siegte der Tabellenzweite SV Straelen mit 7:0 (4:0) beim SV Krechting. Die Tore erzielten Fünferpacker Marvin Verlegh (23., 38., 40., 41., 55.) und Mats Prang (10.). Zudem unterlief den Gastgebern ein Eigentor (53.). Siegfried Materborn setzte sich mit 4:1 (1:0) gegen den PSV Wesel durch. Prince Ngesang (20., 63.), Philipp van Stiphout (49.) und Kamal Alomari (80.+4) erzielten die Tore der Materborner, die sich auch durch das 1:2 (51.) nicht aus der Ruhe bringen ließen.