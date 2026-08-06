Jetzt startet auch der SSC Burg in die Verbandsliga Teaser VL MITTE: +++ Bei seinem Ligastart am Samstag reist der SSC Burg zum SC Waldgirmes, gegen den die Hardt-Elf das erste Pflichtspiel der Saison im Hessenpokal verlor +++ von Redaktion · Gestern, 14:50 Uhr · 0 Leser

Niels Jung vom SSC Burg (M., hier gegen Dawda Martin Njie vom Türkischen SV Wiesbaden) ist wieder eine Option für Trainer Steffen Hardt. (Archivfoto) © Lars Hinter

Herborn. Der SSC Burg startet mit einem echten Gradmesser in die Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte. Nach dem spielfreien ersten Spieltag wartet mit dem SC Waldgirmes am Samstag (16 Uhr) ein Gegner, der den Burgern erst vor zwei Wochen im Hessenpokal beim 0:4 deutlich die Grenzen aufzeigte.