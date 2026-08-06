Jetzt soll‘s endlich klappen: SpVgg Kammerberg will beim FC Aschheim den ersten Dreier holen

Justin Fauland von der SpVgg Kammerberg – Foto: fupa

Die SpVgg Kammerberg steht nach zwei Niederlagen ohne Punkte da. Am Freitag trifft sie auf den FC Aschheim, der zahlreiche Leistungsträger verloren hat.

Die Niederlagen gegen die beiden Aufsteiger Türk Sport Garching (2:3) und Phönix München (1:4) verdecken, dass die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner Möglichkeiten hatte, beide Spiele zu gewinnen. Das große Problem bleibt allerdings die Chancenverwertung. Schon in der Vorbereitung ließ die Spielvereinigung zu viele gute Möglichkeiten liegen.

Die SpVgg Kammerberg steht nach zwei Spieltagen ohne einen Zähler in der Bezirksliga Nord bereits leicht unter Zugzwang. Vor dem Auswärtsmatch am Freitag (19.30 Uhr) beim FC Aschheim warten die Kammerberger weiter auf die ersten Punkte – obwohl die Leistungen über weite Strecken durchaus Mut machen.

Der Schwerpunkt lag in dieser Trainingswoche deshalb auf dem Abschluss und der Defensivarbeit. „Wir haben nicht viel anders gemacht als sonst“, sagt Zgud-Schoeppner. Seine Mannschaft sei nun gefordert, „eine Reaktion auf das Phönix-Spiel zu zeigen und die ersten Punkte einzufahren“. Dafür erwartet der 35-jährige Übungsleiter „maximalen Einsatz und vollen Fokus auf die Aufgabe“.

Mit dem FC Aschheim wartet ein Team, das ebenfalls unbedingt Zählbares braucht. Sein bislang einziges Saisonspiel verlor der runderneuerte FCA beim SV Dornach deutlich mit 1:5. Angesichts des Aderlasses im Sommer war dies allerdings keine große Überraschung. Nach finanziellen Schwierigkeiten musste der Verein zahlreiche Leistungsträger ziehen lassen. Unter anderem verließen die ehemaligen Bundesliga-Profis Diego Contento und Mehmet Ekici den FCA. Auch zahlreiche weitere Stammkräfte wechselten, sodass die Aschheimer den Neuaufbau mit einer Menge junger Spieler angehen.

Die Unberechenbarkeit des Gegners erschwert die Ausgangslage für die Kammerberger. Zgud-Schoeppner warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. „Aschheim wird kein leichter Gegner. Sie werden wie in jedem Spiel alles in die Waagschale werfen.“ Das Ziel der Kammerberger ist dennoch klar: „Wir wollen auswärts den ersten Dreier holen.“

Personell müssen die Kammerberger dabei auf Kapitän Alexander Nefzger und Beren Mete verzichten, die urlaubsbedingt fehlen. Dafür kehrt Justin Fauland in den Kader der Ampertaler zurück. Schafft es die SpVgg endlich, ihre spielerische Überlegenheit auch in die entsprechenden Tore umzumünzen, könnte am Freitag der erhoffte Befreiungsschlag gelingen.