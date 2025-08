„Jetzt sind wir wieder mit dabei“ – Nach Trainer-Aus: Oberweikertshofen feiert ersten Saisonsieg

Der Bann ist gebrochen. Gegen den TSV Hollenbach holte der SC Oberweikertshofen am 4. Spieltag die ersten drei Punkte der Saison.

Oberweikertshofen – Große Erleichterung und Aufatmen gab es am Samstagnachmittag im Waldstadion beim SC Oberweikertshofen. Nach dem völlig verkorksten Saisonstart mit drei Pleiten und der Trennung von Trainer Sven Teichmann feierte die Mannschaft endlich den ersten Sieg. Vor 120 Zuschauern gelang der Elf, die interimsmäßig vom Sportlichen Leiter Dominik Widemann betreut wurde, mit einem verdienten 2:0 über den Aufsteiger TSV Hollenbach die ersten drei Punkte.

Klar ist aber auch: Mit den schwäbischen Gästen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg präsentierte sich ein durchaus dankbarer Gegner im Waldstadion. Die Elf von Gäste-Coach Fatih Cosar agierte nach vorne sehr verhalten und ohne echten Drang, sodass die zuletzt mit neun Gegentoren verunsicherte SCO-Hintermannschaft am Samstag kaum in Verlegenheit geriet. Auf der anderen Seite hätte der erste gelungene Spielzug dem SCO frühzeitig die Führung bescheren können, doch Maxi Schuch scheiterte am Hollenbacher Schlussmann Florian Hartmann.

Flügelspieler sorgt für Erlösung

Als nach 25 Minuten dann aber Kilian Lachmayr einen weiten Pass auf den aufgerückten Christoph Sdzuy schlug, konnte der seinem Bewacher enteilen und vorbei an Hartmann zum 1:0 einschieben (26.). Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung wäre kurz vor der Pause allerdings beinahe dahin gewesen, als nach einem Eckstoß Weikertshofen mit vereinten Kräften gleich zweimal einen Schuss abblockte.

Im zweiten Durchgang hätte Elias Eck die Mannschaft, den Interimscoach Widemann und die Fans vorzeitig erlösen und für die Vorentscheidung sorgen können, als er eine Kopfballabwehr eines Hollenbachers maßgerecht auf den Fuß serviert bekam. Doch er setzte den Ball überhastet neben das Tor. Die Erlösung und zugleich Entscheidung in diesem Spiel läutete der stark aufspielende Bryan Stubhan ein, als er bei seinem Vorstoß zwei Hollenbacher stehen ließ, und den Ball mustergültig auf Nabil Tcha-Zodi ablegte. Der eingewechselte Weikertshofener konnte mit einem strammen Flachschuss Hartmann zum 2:0 überwinden (79.). Zehn Minuten vor dem Ende war allen im Stadion klar, auch den Gästen aus Hollenbach: Das war die Entscheidung.

Dreierkette bringt mehr Sicherheit

Mit entscheidend für den Erfolg war die Umstellung auf die Dreierkette, so Widemann. „Die hat uns hinten Stabilität gegeben.“ Zudem habe er mit zwei „Schienenspielern“, Stubhan auf der einen und Sdzuy auf der anderen Seite, nicht nur die Abwehr verstärkt, sondern zugleich auch für mehr Druck nach vorne gesorgt. „Jetzt sind wir wieder mit dabei und die Saison geht für uns wieder neu los“, freute sich Widemann über den Erfolg. (Dieter Metzler)