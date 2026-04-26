„Jetzt sind wir abgestiegen“ – Oberweikertshofen verliert in Pfaffenhofen

Oberweikertshofens Karl Sdzuy (dunkles Trikot) im Spiel gegen den FSV Pfaffenhofen (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Oberweikertshofen unterliegt dem Tabellendritten aus Pfaffenhofen deutlich. Trainer Maiolo ärgert sich über zwei fragwürdige Entscheidungen.

Gern hätte der SC Oberweikertshofen seinem Trainer Paolo Maiolo ein verspätetes Geburtstagsgeschenk gemacht. Der SCO-Coach war am Freitag 56 geworden. Doch anders als beim 5:2 gegen Hollenbach zwei Tage zuvor konnte der Tabellenletzte seine gute Leistung am Samstag beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen nicht bestätigen. Der Gegner hatte allerdings auch ein anderes Format. Am Ende verlor Oberweikertshofen mit 0:4.

Jetzt sind wir abgestiegen.

Paolo Maiolo

„Jetzt sind wir abgestiegen“, sagte Maiolo kurz nach dem Schlusspfiff enttäuscht. Weil zudem die direkten Konkurrenten Niedersonthofen und Hollenbach überraschend gewannen, bräuchte der SCO in den verbleibenden vier Spielen nun mehr als nur ein kleines Wunder, um doch noch auf einen Relegationsplatz zu springen. Daran glaubt in Weikertshofen kaum noch jemand, auch wenn drei Heimspiele bleiben.

„Am Ende muss ich feststellen, dass wir gegen Pfaffenhofen verdient verloren haben, aber um zwei Tore zu hoch“, sagte Maiolo nach der Partie. Vor allem zwei Schiedsrichter-Entscheidungen ärgerten ihn, weil sie seine Mannschaft schon vor der Pause deutlich ins Hintertreffen brachten. Beim Strafstoß zum 0:1 habe es sich um einen „lachhaften“ Handelfmeter gehandelt, meinte Maiolo. Valentin Hüber sei von hinten am angelegten Arm getroffen worden, trotzdem zeigte der Referee auf den Punkt. Michael Senger verwandelte in der 20. Minute.

Kurz vor der Pause fühlte sich der SCO dann erneut benachteiligt. Nach einem Rückpass nahm Pfaffenhofens Torwart den Ball mit der Hand auf, ein indirekter Freistoß für Oberweikertshofen blieb jedoch aus. Stattdessen lief das Spiel weiter, und im Anschluss an einen Eckball köpfte Kristof Kuchlbauer zum 2:0 für die Gastgeber ein. Spätestens mit dem 3:0 durch Senger fünf Minuten nach Wiederbeginn war die Partie dann entschieden. In der vorletzten Minute stellte Paolo Cipolla den 4:0-Endstand her.

Trotz allen Ärgers erkannte Maiolo die Leistung des Gegners an. „Pfaffenhofen war für mich die bisher beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, seitdem ich Trainer in Weikertshofen bin“, sagte er nach der 21. Saisonniederlage. (Dieter Metzler)