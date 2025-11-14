»Jetzt sind andere Voraussetzungen« Hain und Frammersbach im Formduell

Wenn die DJK Hain am Samstag den TuS Frammersbach empfängt, treffen zwei formstarke Teams aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Beide Mannschaften konnten zuletzt überzeugen – Hain mit einem spektakulären 5:3-Erfolg in Rimpar, Frammersbach mit einem starken 3:1-Auswärtssieg bei Don Bosco Bamberg. Damit stehen beide Klubs mit jeweils 24 Punkten punktgleich auf den Plätzen zehn und elf – und wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Im Hinspiel trennten sich die Teams noch torlos, doch die Voraussetzungen haben sich seither verändert. Sowohl Hain als auch Frammersbach haben nach schwierigen Phasen ihre Form wiedergefunden. Die DJK präsentierte sich in Rimpar offensivstark und treffsicher, allen voran Kapitän Daniel Meßner, der mit einem Dreierpack den Grundstein für den Auswärtserfolg legte.

Auch in Frammersbach ist die Stimmung nach vier Siegen in Folge bestens. „Ja, es tut natürlich sehr gut, die letzten vier Spiele, vier Siege geholt zu haben und das nach der langen Flaute, die wir hatten“, betont Spielertrainer Patrick Amrhein. Besonders der Erfolg in Bamberg war für ihn ein Fingerzeig: „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, deutlich mehr Chancen – der Sieg war am Ende verdient.“ Mit dem Erfolg beim Spitzenteam hat Frammersbach nicht nur Selbstvertrauen getankt, sondern sich auch eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller befreit.