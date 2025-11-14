 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Der TuS Frammersbach um Spielertrainer Patrick Amrhein (2. v. rechts) will im Rückspiel gegen die DJK Hain etwas zählbares mitnehmen.
Der TuS Frammersbach um Spielertrainer Patrick Amrhein (2. v. rechts) will im Rückspiel gegen die DJK Hain etwas zählbares mitnehmen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

»Jetzt sind andere Voraussetzungen« Hain und Frammersbach im Formduell

Nach klaren Auswärtssiegen wollen beide Mannschaften ihren Lauf fortsetzen +++ Tagesform dürfte über Sieg und Punkte entscheiden

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Wenn die DJK Hain am Samstag den TuS Frammersbach empfängt, treffen zwei formstarke Teams aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Beide Mannschaften konnten zuletzt überzeugen – Hain mit einem spektakulären 5:3-Erfolg in Rimpar, Frammersbach mit einem starken 3:1-Auswärtssieg bei Don Bosco Bamberg. Damit stehen beide Klubs mit jeweils 24 Punkten punktgleich auf den Plätzen zehn und elf – und wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Im Hinspiel trennten sich die Teams noch torlos, doch die Voraussetzungen haben sich seither verändert. Sowohl Hain als auch Frammersbach haben nach schwierigen Phasen ihre Form wiedergefunden. Die DJK präsentierte sich in Rimpar offensivstark und treffsicher, allen voran Kapitän Daniel Meßner, der mit einem Dreierpack den Grundstein für den Auswärtserfolg legte.

Auch in Frammersbach ist die Stimmung nach vier Siegen in Folge bestens. „Ja, es tut natürlich sehr gut, die letzten vier Spiele, vier Siege geholt zu haben und das nach der langen Flaute, die wir hatten“, betont Spielertrainer Patrick Amrhein. Besonders der Erfolg in Bamberg war für ihn ein Fingerzeig: „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, deutlich mehr Chancen – der Sieg war am Ende verdient.“ Mit dem Erfolg beim Spitzenteam hat Frammersbach nicht nur Selbstvertrauen getankt, sondern sich auch eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller befreit.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
14:00

Vor dem Aufeinandertreffen zeigt sich Amrhein dennoch vorsichtig: „Hain hat natürlich auch einen Lauf, das wissen wir. Wir fahren aber nach Hain um mindestens einen Punkt mitzunehmen. Wie wollen hinten stabil stehen, vorne unser Tor machen – und dann schauen, was genau dabei rauskommt.“ Dass die Partie kein Selbstläufer wird, zeigte bereits das Hinspiel, als Frammersbach die besseren Chancen besaß, Hain aber mit Glück und einem starken Keeper das Remis hielt. „Jetzt sind es andere Voraussetzungen, beide Mannschaften haben einen Lauf, und ich denke, die Tagesform wird entscheiden“, so Amrhein.

Beide Teams dürften mit breiter Brust antreten und auf den fünften Sieg in Serie hoffen. Ein erneutes Unentschieden scheint angesichts der Offensivfreude beider Seiten diesmal kaum wahrscheinlich – alles ist angerichtet für ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Punktgewinn entscheiden könnten.

Die restlichen Spiele des 20. Spieltags:

Heute, 19:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
19:00

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
14:00

Aufrufe: 014.11.2025, 13:30 Uhr
Marco BaumgartnerAutor