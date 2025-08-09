Jetzt schlägt Stadtallendorf in Silberg auf

Marburg-Biedenkopf. Der erste Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord ist vorbei und hat bereits interessante Erkenntnisse gebracht. Die offensichtlichste betrifft den TSV Eintracht Stadtallendorf II. Schon vor Saisonbeginn galt die Mannschaft nicht als gewöhnlicher Neulingr. Doch dass die Hessenliga-Reserve den Gladenbacher SC mit 8:1 besiegte, lässt vermuten, dass das Team von Trainer Achim Gleim ein Meisterschaftsfavorit sein könnte.