Ligavorschau
Weidenhausens Homed Stingl (links) ist mit dem VfL an diesem Wochenende nicht im Einsatz. Burak Yilmaz und der FC Türk Gücü Breidenbach gastieren in der Kreisoberliga Nord in Amöneburg. © Jens Schmidt
Jetzt schlägt Stadtallendorf in Silberg auf

Teaser KOL NORD: +++ Kann Fußball-Kreisoberligist Silberg/Eisenhausen den Heimnimbus gegen Stadtallendorf II wahren? Der Aufsteiger rupfte zuletzt den Gladenbacher SC, der nun Großseelheim erwartet +++

Marburg-Biedenkopf. Der erste Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord ist vorbei und hat bereits interessante Erkenntnisse gebracht. Die offensichtlichste betrifft den TSV Eintracht Stadtallendorf II. Schon vor Saisonbeginn galt die Mannschaft nicht als gewöhnlicher Neulingr. Doch dass die Hessenliga-Reserve den Gladenbacher SC mit 8:1 besiegte, lässt vermuten, dass das Team von Trainer Achim Gleim ein Meisterschaftsfavorit sein könnte.

