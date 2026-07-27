Jetzt schlägt der Voba-Cup allmählich Kapriolen

Die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen tanzt schon vor dem Startschuss der neuen Saison in den Amateurligen auf mehreren Hochzeiten. Der A-Ligist aus der Gruppe Moers qualifizierte sich am Sonntag mit einem 6:0 beim SV Walbeck aus der A-Liga Kleve/Geldern ganz locker für das Halbfinale um den Voba-Cup. Und schon hatte Turnierleiter Gilbert Wehmen kurzfristig ein Problem. Der Grund: Die beiden Halbfinalspiele sind eigentlich für Mittwochabend vorgesehen. Doch am Mittwoch heiratet ein Rheurdter Kicker und hat seine Mitspieler eingeladen – deshalb steht dieser Termin noch etwas auf der Kippe. Die Viertelfinalpartien im Überblick.
Viktoria Winnekendonk – TSV Weeze 1:3 (1:1). Der Bezirksligist aus Weeze sicherte sich mit einem starken Auftritt den Einzug ins Halbfinale. „Wir haben das Geschehen auf dem Platz dominiert und hatten die besseren Chancen. Ich bin mit unserer Leistung sehr zufrieden, unser Sieg geht absolut in Ordnung“, sagte TSV-Trainer Christoph Tönnißen. Von Anfang an war spürbar, dass sich der Favorit nach dem durchwachsenen Auftritt beim A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum (3:3) einiges vorgenommen hatte. Der TSV Weeze erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach fünf Minuten in Führung, als Eron Kashtanjeva einen sehenswerten Angriff zum 1:0 abschloss. Danach versäumten es die überlegenen Gäste allerdings, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Das sollte sich rächen. In der 42. Minute kam der A-Ligist im heimischen Viktoria-Sportpark durch Luca Hamaekers zum schmeichelhaften Ausgleich.
Der TSV Weeze ließ sich davon aber nicht aus der Bahn werfen und blieb nach dem Seitenwechsel am Drücker. Yannick Gorthmanns (57.) und Nick Schwarma (64.) ebneten mit ihren Toren den Weg in die Vorschlussrunde.
Viktoria Goch II – SV Straelen 1:3 (1:1). Thomas Geist war in der Anfangsphase nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft auf den Platz brachte. „In den ersten 20 Minuten haben meine Spieler offenbar gedacht, sie können hier auch mit 80 Prozent Leistung gewinnen“, sagte der Trainer des A-Liga-Rückkehrs aus Straelen. Der Schuss ging zunächst nach hinten los. Konstantin Schütz brachte den künftigen Ligarivalen aus Goch zunächst in Führung (23.). Schwamm drüber. „Dieses Gegentor hat uns zum richtigen Zeitpunkt wachgerüttelt. Anschließend haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten und auch verdient gewonnen“, so Geist.
Kurz vor dem Pausenpfiff war der Straelener Torjäger Sebastian Moldovan zum 1:1 zur Stelle (45.). Nach dem Seitenwechsel war die Messe schnell gelesen. Bler Istrefi (53.) und Cristian Voicu (59.) stellten auf 3:1 für die Torfabrik von der Römerstraße, die damit im Wettbewerb weiter auf Angriff bläst.
SV Veert – Sportfreunde Broekhuysen II 2:4 (1:2). Im Duell der beiden A-Ligisten endete für den SV Veert die Reise im Voba-Cup im Viertelfinale. Die Reserve der Sportfreunde gibt sich hingegen weiterhin alle Mühe, den Wanderpokal, den die erste Mannschaft im vergangenen Jahr gewonnen hatte, zu verteidigen. Die Tore ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in der zehnten Minute brachte Maximilian Pasch die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später gelang durch Jacob Schmitz der Ausgleich. Dann wurde es allerdings etwas ruhiger vor den Toren, ehe Gian-Luca Vins nach einer halben Stunde die Sportfreunde erneut in Front brachte. Mit dem 2:1 ging es auch in die Pause.
Dass der Aufsteiger für die A-Liga gerüstet ist, unterstrichen die Broekhuysener auch nach dem Seitenwechsel. Niklas Gödiker erhöhte in de 57. Minute auf 3:1 und sorgte 20 Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 (77.) für die Vorentscheidung. Zwar verkürzten die Gastgeber nach einem Eigentor von Daniel Schwarz in der 85. Minute noch auf 2:4, doch der Anschlusstreffer kam zu spät, um den verdienten Sieg der Gäste noch einmal in Gefahr zu bringen.
SV Walbeck – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 0:6 (0:3). Viele Konkurrenten in der Kreisliga A Moers bescheinigen der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehobenes Bezirksliga-Format – mindestens. Dieser Eindruck sollte sich am Sonntag auch am Walbecker Bergsteg bestätigen, wo die Mannschaft dem Gastgeber aus der A-Liga Kleve/Geldern in allen Belangen überlegen war. Nach 14 Minuten brachte Mehmet Ugüdür seine Mannschaft in Führung, nur sieben Minuten erhöhte der Ex-Gocher Florian Ortstadt auf 2:0. Die Heimelf stand unter Dauerdruck und hatte Glück, das die Gäste zwei weitere hochkarätige Chancen ungenutzt ließen. Offensiv fanden die Walbecker gegen die sicher stehende Defensive der Spielvereinigung kaum statt. Mit seinem Treffer zum 3:0 sorgte Ortstadt kurz vor der Pause (42.) bereits für die Vorentscheidung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit torhungrig. Mehmet Ügüdür (50., 54.) erhöhte auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Marvin Ehis, der in der 64. Minute das halbe Dutzend vollmachte. „Wir hatten gegen einen starken Gegner wenig Zugriff, haben zu viel zugelassen. Ein klar verdienter Sieg für die Gäste“, sagte Walbecks Trainer Carlos Hurtado.