Jetzt schlägt der Voba-Cup allmählich Kapriolen Spätestens nach dem 6:0 beim SV Walbeck ist die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen im Vorbereitungsturnier längst mehr als nur ein Geheimfavorit. Doch die Hochzeit eines Spielers kann im Halbfinale für ein Problem sorgen. von RP / Volker Himmelberg & Klaus Schopmans · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Weinand kann zufrieden sein – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen tanzt schon vor dem Startschuss der neuen Saison in den Amateurligen auf mehreren Hochzeiten. Der A-Ligist aus der Gruppe Moers qualifizierte sich am Sonntag mit einem 6:0 beim SV Walbeck aus der A-Liga Kleve/Geldern ganz locker für das Halbfinale um den Voba-Cup. Und schon hatte Turnierleiter Gilbert Wehmen kurzfristig ein Problem. Der Grund: Die beiden Halbfinalspiele sind eigentlich für Mittwochabend vorgesehen. Doch am Mittwoch heiratet ein Rheurdter Kicker und hat seine Mitspieler eingeladen – deshalb steht dieser Termin noch etwas auf der Kippe. Die Viertelfinalpartien im Überblick.

Weeze und Straelen sind eine Runde weiter Viktoria Winnekendonk – TSV Weeze 1:3 (1:1). Der Bezirksligist aus Weeze sicherte sich mit einem starken Auftritt den Einzug ins Halbfinale. „Wir haben das Geschehen auf dem Platz dominiert und hatten die besseren Chancen. Ich bin mit unserer Leistung sehr zufrieden, unser Sieg geht absolut in Ordnung“, sagte TSV-Trainer Christoph Tönnißen. Von Anfang an war spürbar, dass sich der Favorit nach dem durchwachsenen Auftritt beim A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum (3:3) einiges vorgenommen hatte. Der TSV Weeze erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach fünf Minuten in Führung, als Eron Kashtanjeva einen sehenswerten Angriff zum 1:0 abschloss. Danach versäumten es die überlegenen Gäste allerdings, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Das sollte sich rächen. In der 42. Minute kam der A-Ligist im heimischen Viktoria-Sportpark durch Luca Hamaekers zum schmeichelhaften Ausgleich. Der TSV Weeze ließ sich davon aber nicht aus der Bahn werfen und blieb nach dem Seitenwechsel am Drücker. Yannick Gorthmanns (57.) und Nick Schwarma (64.) ebneten mit ihren Toren den Weg in die Vorschlussrunde.

Viktoria Goch II – SV Straelen 1:3 (1:1). Thomas Geist war in der Anfangsphase nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft auf den Platz brachte. „In den ersten 20 Minuten haben meine Spieler offenbar gedacht, sie können hier auch mit 80 Prozent Leistung gewinnen“, sagte der Trainer des A-Liga-Rückkehrs aus Straelen. Der Schuss ging zunächst nach hinten los. Konstantin Schütz brachte den künftigen Ligarivalen aus Goch zunächst in Führung (23.). Schwamm drüber. „Dieses Gegentor hat uns zum richtigen Zeitpunkt wachgerüttelt. Anschließend haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten und auch verdient gewonnen“, so Geist. Kurz vor dem Pausenpfiff war der Straelener Torjäger Sebastian Moldovan zum 1:1 zur Stelle (45.). Nach dem Seitenwechsel war die Messe schnell gelesen. Bler Istrefi (53.) und Cristian Voicu (59.) stellten auf 3:1 für die Torfabrik von der Römerstraße, die damit im Wettbewerb weiter auf Angriff bläst.