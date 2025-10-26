 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Voller Fokus auf den Ball! So läuft der Spieltag.
Voller Fokus auf den Ball! So läuft der Spieltag. – Foto: Sylwia Kopeć

Jetzt reinschauen: Alle Ergebnisse am Niederrhein!

FuPa Niederrhein präsentiert euch neben den Absagen natürlich auch alle Ergebnisse, Ticker, Daten und auch eine Übersicht von Topspielen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

Viele Pokalspiele sorgen mancherorts für eine Englische Woche, doch wird auch überall gespielt? Es gibt mindestens ebenso viel Regen, deshalb verweisen wir am Spieltag wieder auf den Ausfallticker. Ansonsten gibt es hier den kompakten Überblick für den 26. Oktober 2025.

>>> Die aktuellen Ausfälle am Niederrhein

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 26. Oktober 2025

Heute, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:30live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
6
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
4
0

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
5
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
6
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
8
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
0
1
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert III
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann III
17:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Aufrufe: 026.10.2025, 16:00 Uhr
André NückelAutor