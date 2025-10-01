"Jetzt platzt in der Offensive der Knoten"

In der ersten Spielrunde hatte Borussia Neunkirchens Angreifer Norman Schmitt sieben Punkte geholt. In der vergangenen Woche konnte sich dann Bliesmengen-Bolchens Schlussmann Mirko "Gerle" Vogel einen Zähler mehr ergattern und führt nun die Gesamtwertung an. Nun probiert sich dessen Trainer Mathias Lillig als Experte. Für das exakt richtige Ergebnis erhält der Expertentipper fünf Punkte. Drei Punkte gibt es für die richtige Tordifferenz (zum Beispiel 5:3 statt 4:2). Und einen Punkt gibt es für die richtige Tendenz (beispielsweise 5:0 statt 4:0).

"Aufgrund der Tabellensituation beider Mannschaften sehe ich einfach Limbach in diesem Spiel im Vorteil. Die drei Punkte werden nach Limbach gehen."

Es ist Derby zweier Mannschaften, die ich relativ eng auf Augenhöhe sehe. Der FC Rastpfuhl spielt in der letzten Zeit des Öfteren unentschieden. Auch dieses Mal wird es in diese Richtung gehen."

Hasborn - Merchweiler 1:1.

"Beide Mannschaften wollen sich in diesem wichtigen Spiel durch einen Sieg Luft zu den hinteren Tabellenplätzen verschaffen. Ich gehe von einem ziemlich ausgeglichenen Spiel aus."

Neunkirchen - Ballweiler/Wecklingen 1:2.

"In diesem Spiel erwarte ich, dass Ballweiler/Wecklingen die Nase vorn haben wird. Gerade in der Offensive verfügt diese Mannschaft über eine enorme Qualität."

Brebach - Quierschied 2:0.

"Ich gehe davon aus, dass die bislang einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga ihre erste Saisonniederlage kassieren wird. Die Brebacher sind aktuell einfach sehr stark einzuschätzen und werden daher die drei Punkte zu Hause behalten."

Elversberg II - Köllerbach 1:1.

"Klar: Die Elversberger verfügen wohl über den stärksten Kader sämtlicher Mannschaften und sind ja auch aktuell Tabellenführer. Ich sehe allerdings auch bei den Köllerbachern sehr viel Qualität. Sie werden den Elversbergern das Leben schwer machen."

Reisbach - Schwalbach 0:2.

"Die Schwalbacher befinden sich momentan in einer guten Verfassung und werden daher in Reisbach gewinnen."

Herrensohr - Jägersburg 2:1.

"Die Jägersburger haben momentan keinen guten Lauf. Beide Mannschaften wollen durch einen Sieg oben dranbleiben. Aktuell sehe ich Herrensohr im Vorteil."

Bliesmengen/Bolchen - Saar 05 3:0:

"Jetzt platzt bei uns in der Offensive der Knoten und wir werden erstmals in dieser Saison mehr als maximal einen Treffer erzielen. Für beide Mannschaften ist es ein extrem wichtiges Spiel."

Vielen Dank für deine Einschätzung und weiterhin viel Erfolg für den Saisonverlauf.