Jetzt Partien für das FuPa-Topspiel des Monats vorschlagen

Beim TuS Gerresheim waren wir zum ersten FuPa-Topspiel des Monats zu Gast. – Foto: Dennis Kemmerling

Am vorigen Wochenende haben wir Euch erstmals das "FuPa-Topspiel des Monats" bei FuPa Niederrhein präsentiert. Hatten wir Euch dabei noch die Paarung zwischen dem TuS und den Sportfreunden Gerresheim vorgegeben, so seid ihr jetzt an der Reihe. Denn wir wollen von Euch Vorschläge für die zweite Auflage, über die wir Euch dann im Anschluss abstimmen lassen.

Um dieses Wochenende geht es

Wenn ihr ein Spiel vorschlagen wollt, das sich am Spieltag von Freitag, 27. Februar bis Sonntag, 1. März abspielt, dann meldet Euch doch einfach bei uns unter fupa@rp-digital.de. Wir wählen dann maximal fünf Partien aus, zwischen denen ihr Euch dann entscheiden könnt.

Was das Topspiel Euch bringt

Rund um das Topspiel holen wir dann das Maximale an Berichterstattung für Eure Partie heraus. Es gibt einen Video-PK mit beiden Vereinen vor dem Spiel. Am Spieltag wird die Partie dann im Livestream übertragen, zudem gibt es natürlich einen Liveticker und wir zeigen auch die Höhepunkte bei FuPa.tv. Auch danach führen wir wieder Interviews vor Ort, es gibt natürlich auch noch Artikel und Fotos vom Spiel, um das Topspiel-Erlebnis bei FuPa abzurunden.