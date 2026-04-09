 2026-04-09T03:39:01.720Z

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Jetzt offiziell: Trainerduo verlässt den TV Asberg nach der Saison

Erst am Gründonnerstag hatte sich der TV Asberg die Tabellenführung in der Kreisliga A vom SV Budberg II zurückerobert. Wenige Tage später herrscht Klarheit in einer der wichtigsten Personalfragen: Trainer Michael Hoppe und sein Assistent Gabriel Graeber werden den Verein im Sommer nach zwei Jahren verlassen. Damit bestätigen sich die Gerüchte der vergangenen Tage. Was sagen die Beteiligten und was ist der Hauptgrund?

von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Hoppe und Graeber verlassen den Verein
Hoppe und Graeber verlassen den Verein – Foto: tk_sportfotografie

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Gabriel Graeber
Gabriel Graeber
Michael Hoppe
Michael Hoppe

Michael Hoppe informierte den Vorstand am Dienstagabend über seine Entscheidung. Der Abschied kommt nicht überraschend. Kurz zuvor hatten acht Leistungsträger ebenfalls ihren Abgang angekündigt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Mannschaft im Sommer vor dem nächsten Umbruch steht. Als zentraler Grund für das Ende der Zusammenarbeit werden laut Graeber „strukturelle Probleme im Verein“ aufgeführt.

Graber zeigt sich dankbar für die Zeit

Trotz der Unruhe im Umfeld zeigt sich die Mannschaft weiterhin geschlossen. „Die zwei Jahre haben sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und bin auch dankbar“, sagt Graeber. Besonders bemerkenswert: Die Stimmung innerhalb des Teams sei nach wie vor gut, sagt der 32-Jährige. „Die Jungs haben das Gefühl, dass sie gemeinsam noch etwas erreichen können. Der Zusammenhalt ist da. Wir wollen weiter Vollgas geben.“

Für die verbleibenden Spiele lautet die Marschroute entsprechend: befreit aufspielen und im Optimalfall den Bezirksliga-Aufstieg feiern.

Wie es für Michael Hoppe und Gabriel Graeber nach der Saison weitergeht, ist noch offen. „Ich höre mir alles an, aber es muss passen. Eine Pause von einem Jahr ist auch nicht ausgeschlossen“, sagt Graeber. Gleichzeitig steht auch der TV Asberg vor wichtigen Entscheidungen – insbesondere bei der Nachbesetzung des Trainerteams.