„Jetzt muss sogar der Beckenbauer kommen“

Wenn man sich in diesen Tagen an die Erfolge der Uerdinger zurückerinnert, überstrahlt der DFB-Pokalsieg vor 40 Jahren natürlich alles. Nicht minder bedeutsam für die Entwicklung des Uerdinger Fußballs aber war der erste Erstliga-Aufstieg im Jahr 1975, der sich exakt am Sonntag, 22. Juni, zum 50. Mal jährt.

Obwohl, einen aus der Mannschaft muss man für die 90 Minuten des Spiels ausnehmen. Mittelfeldmotor Horst Rieger (72), der in der Saison fast keine Partie versäumt hatte, hatte im Hinspiel eine Rote Karte – die zweite von insgesamt zwei seiner gesamten Laufbahn – gesehen und war folglich für das Rückspiel gesperrt. „Ja, das war fast nicht auszuhalten, beim Saisonhöhepunkt 90 Minuten zum Zuschauen verdammt zu sein“, erinnert sich der heutige Sportliche Leiter des TSV Meerbusch. Ganz anders die Gefühlslage beim damaligen Ersatztorwart Werner Vollack (70), der – und das wird häufig vergessen – von 1974 bis 1976 schon einmal das Uerdinger Trikot getragen hatte. Weil er in allen Saisonpartien zuvor nur auf der Bank gesessen hatte, wechselte ihn Trainer Klaus Quinkert zehn Minuten vor dem Ende für Hans-Jürgen Wloka als Feldspieler ein. „Eine nette Geste, da habe ich mich wirklich gefreut. So konnte ich beim Abpfiff auf dem Platz stehen“, erinnert sich die Uerdinger Fußballlegende.

Hinter Hannover 96 hatte sich Uerdingen als Tabellenzweiter der Zweiten Liga Nord für die Relegationsspiele gegen den Süd-Zweiten, den FK Pirmasens, qualifiziert. Das Hinspiel, das am Mittwoch zuvor in Pirmasens in einem wilden 4:4 (4:3) endete, wurde durch ein fast genauso torreiches 6.0 (3:0) im Rückspiel in der Grotenburg getoppt. Die Freude bei den 22.000 Zuschauern und auch den Uerdinger Akteuren auf dem Rasen kannte fast keine Grenzen. Und das trotz der schwül-heißen Temperaturen, die herrschten – und die Uerdingens Stürmer und dreifachen Torschützen Peter Falter (75) dazu animierten, sich einen Eimer mit Eiswasser über den Kopf zu schütten.

Absolut positiv sind sowohl Rieges als auch Vollacks Erinnerungen an die anschließenden Feierlichkeiten, die zum größten Teil im Uerdinger Stadtgarten an der Parkstraße stattfanden. „Damals waren Mannschaft und Fans – anders als im heutigen Profifußball – noch eine echte Einheit. Die Fans kamen zu uns, aber auch wir gingen immer mal wieder von uns aus auf die Fans zu“, erinnert sich Riege.

Dieser Uerdinger Fußballerfolg wurde auch bundesweit wahrgenommen, denn gerade einmal vier Jahre war es her, dass die Mannschaft vom Löschenhofweg 1971 in die damals zweitklassige Regionalliga West aufgestiegen war. Und jetzt gelang ihr der Sprung ins höchste Regal des deutschen Fußballs. Stellvertretend sei die Erinnerung von Klaus Thomas (69), der aus Eitorf bei Siegburg stammt, genannt. Er hatte an jenem Wochenende seine in Krefeld lebende Tante besuchte. Gemeinsam mit seinem Cousin hatte es ihn so in die Grotenburg verschlagen. „,Jetzt muss sogar der Franz Beckenbauer in die Grotenburg kommen.‘ An diesen Satz des Zuschauers, der beim Abpfiff hinter mir stand, erinnere ich mich, als ob es gestern wäre“, hält der Rentner seine Erinnerungen auch ein halbes Jahrhundert parat.

Übrigens, nur etwas mehr als zwei Monate später, am 27. August 1975, war es schon so weit – da gastierte Beckenbauer mit seinen Bayern in der Grotenburg. 2:1 für den Underdog aus Uerdingen hieß es am Ende der 90 Minuten. Der erste Uerdinger Bundesligasieg überhaupt – ausgerechnet gegen die auch zur damaligen Zeit schon übermächtigen Bayern.

200DM für Sektflaschen im Pool

Kapitän jener Mannschaft war Paul Hahn (76), die heute in Sonsbeck ein Tenniscenter betreibt. „Meine Erinnerungen gehen hauptsächlich an das Hinspiel in Pirmasens. Wir waren damals in zwei unterschiedlichen, fünf Kilometer voneinander entfernt liegenden Hotels untergebracht. Hintergrund war, dass im Süden ein Zweikampf zwischen Pirmasens und Schweinfurt um den zweiten, zur Relegation berechtigenden Tabellenplatz tobte, der sich erst am letzten Spieltag entschieden hatte. So kurzfristig war dann kein Hotel, das die gesamte Mannschaft hätte aufnehmen können, mehr buchbar.“

Und dann erzählt Hahn noch etwas, das man nach einem halben Jahrhundert zweifelsohne sagen muss und angesichts der Summen, die im heutigen Profifußball bewegt werden, mehr als skurril anmutet. „Im Hinspiel lagen wir nach einer guten halben Stunde schon mit 2:4 hinten und haben dann noch – in Unterzahl – ein 4:4 hinbekommen. Da war die Erleichterung so groß, dass ich nach der Partie im Hotel als Kapitän einige Flaschen Sekt bestellt habe, die wir dann am Pool getrunken haben. Einige Tage später wurde ich zum Rapport beim Vorstand bestellt. Der Posten von rund 200 DM für die Flaschen Sekt wurde hinterfragt, den musste ich erklären. Aber da wir zu dem Zeitpunkt bereits aufgestiegen waren, wurde mir verziehen.“

Der 22. Juni 1975 steht aber nicht nur im Geschichtsbuch des KFC Uerdingen, sondern auch in dem der Grotenburg. Denn mit jener Partie wurde auch die damals neu errichtete Südtribüne eingeweiht.