– Foto: Jan Sigel

"Jetzt müssen wir uns endlich auch belohnen" Fetih-Kisdorf verliert unglücklich in Lägerdorf. Aufsteiger mit dritter Niederlage in Folge – später Anschlusstreffer kommt zu spät. Verlinkte Inhalte LL Holstein Lägerdorf FC Fetih-Kisdorf

Der FC Fetih-Kisdorf wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Im Nachholspiel beim TSV Lägerdorf zeigte die Mannschaft von Trainer Nico Brehm erneut eine spielerisch starke und engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 1:2 geschlagen geben. Damit bleibt der Aufsteiger bei fünf Punkten aus sechs Spielen und rutscht auf Rang elf der Tabelle ab.

Die 120 Zuschauer sahen in Lägerdorf eine Partie auf Augenhöhe. Fetih-Kisdorf präsentierte sich erneut gut organisiert, strukturiert im Spielaufbau und mit hoher Laufbereitschaft. Zur Pause stand es folgerichtig 0:0. Doch wie schon in den Wochen zuvor fehlte dem Team im letzten Drittel die nötige Entschlossenheit – und es wurde dafür bestraft. Der Führungstreffer für Lägerdorf fiel in der 50. Minute durch einen abgefälschten Freistoß von Andrej Jauk. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Pascal Dominic Ritter auf 2:0 (83.). Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Lennart Iven Hoee der späte Anschlusstreffer – zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.

Trainer Nico Brehm haderte nach dem Spiel mit dem Ergebnis, zeigte sich aber nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Bittere Niederlage! Unsere junge Mannschaft zeigt auch auswärts in Lägerdorf eine engagierte und spielerisch starke Leistung. Zur Halbzeit stand es 0:0 – wir waren erneut ebenbürtig und hatten eine gute Struktur im Spiel. Wie schon gegen Todesfelde nutzen wir unsere Chancen nicht konsequent aus und werden bitter bestraft. Die Gegentore fallen unglücklich: ein abgefälschter Freistoß und ein später Elfmeter. Unser Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam leider zu spät. Trotzdem bleibt der Eindruck: Die Entwicklung stimmt, der Einsatz passt – jetzt müssen wir uns endlich auch belohnen.“ Trotz der Niederlage nimmt Fetih-Kisdorf weiterhin wichtige Erkenntnisse aus den Spielen mit. Die Leistungen stimmen, doch der Ertrag bleibt bislang aus. In der Tabelle spitzt sich die Situation im unteren Mittelfeld zu: Punktgleich mit dem SV Eichede II liegt Kisdorf aktuell nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.