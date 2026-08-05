"Jetzt müssen wir den Entwicklungsschritt gehen"

– Foto: Eintracht Braunschweig

Vor dem Zweitligaauftakt in Magdeburg setzt die Eintracht auf Konstanz statt Zittern – Sorgen bereitet allerdings die Personalsituation um Lino Tempelmann und Robin Heußer

„Es geht darum, den lang ersehnten Entwicklungsschritt zu gehen“, sagte Kessel nach der öffentlichen Trainingseinheit. Zwar habe der Verein in den vergangenen Jahren stets das Mindestziel erreicht, „aber wir haben nie die 40-Punkte-Marke geknackt“. Genau das soll sich nun ändern. „Das ist das erste Ziel. Und darüber hinaus wollen wir die Marke von 45 Punkten attackieren und im gesicherten Mittelfeld landen.“

Vor dem Auftakt in die fünfte Zweitliga-Saison in Folge sendet Eintracht Braunschweig ein deutliches Signal. Statt ausschließlich über den Klassenerhalt zu sprechen, formulierte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erstmals ein konkretes sportliches Ziel: Die Eintracht will sich dauerhaft vom Tabellenkeller lösen und den nächsten Schritt machen.

Hoffmann: „Dieses Image abschütteln“

Auch Kapitän Thorben Hoffmann machte deutlich, dass die Mannschaft den ständigen Abstiegskampf hinter sich lassen möchte. „Ziele sind das eine, sie mit Leben zu füllen das andere“, betonte der Torhüter. Entscheidend sei nun, die Vorgaben bereits zum Saisonstart umzusetzen.

Dabei geht es ihm nicht nur um Punkte, sondern auch um das Selbstverständnis des Vereins. „Ich will dieses Image etwas abschütteln, was wir uns über die letzten Jahre aufgebaut haben. Dass wir uns immer mit Ach und Krach in der Liga gehalten haben.“

Zugleich soll sich die Mannschaft auch spielerisch weiterentwickeln. „Der Verein soll für eine gewisse Art von Fußball stehen“, sagte Hoffmann. „Die Leute sollen Bock haben, ins Stadion zu kommen. Unser Fußball soll auch ein Stück weit anzünden.“ Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Saisonauftakt beim 1. FC Magdeburg: „Ich freue mich drauf, in Magdeburg brennt der Kessel. Wir sind hungrig auf die neue Saison.“

Kessel setzt auf ausgewogenen Kader

Den Grundstein für dieses Ziel sieht Kessel in der Zusammensetzung der Mannschaft gelegt. „Wir haben eine gute Mischung in der Truppe“, erklärte der Sport-Geschäftsführer. Die Kombination aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten soll helfen, die Schwankungen der Vorsaison zu reduzieren.

„Es geht darum, konstant zu punkten“, betonte Kessel. Gleichzeitig warnte er vor der Konkurrenz: „Das ist eine bockstarke Liga, auf die wir uns brutal freuen. Wir sind gut gewappnet.“

Sorgen um Tempelmann und Heußer

Vor dem Ligastart beschäftigen die Verantwortlichen jedoch auch personelle Fragen. Besonders der Ausfall von Robin Heußer schmerzt die Eintracht.

„Wir haben den Rückschlag mit Robin Heußer, der uns extrem wehtut“, sagte Kessel. Der Mittelfeldspieler habe zuletzt „richtig frischen Wind hineingebracht“ und werde als kreativer Akteur im Zentrum fehlen.

Noch komplizierter gestaltet sich die Situation bei Lino Tempelmann. „Das ist ein schwieriges Thema, weil wir Lino auf dem Platz brauchen – als Spieler, aber auch als Führungspersönlichkeit“, erklärte Kessel. Der Mittelfeldspieler kämpft weiterhin mit Knieproblemen. „Jetzt geht es darum, wie er die Belastung wegsteckt.“

Für den Saisonauftakt sieht es daher schlecht aus. „Das Knie hat hier und da reagiert. Deswegen wird er für Samstag höchstwahrscheinlich kein Thema sein.“ Gleichzeitig machte Kessel deutlich, dass Tempelmann langfristig eine Schlüsselrolle einnehmen soll: „Wir werden ihn im Laufe der Saison brauchen.“

Transferfenster bleibt geöffnet

Bis zum Anpfiff in Magdeburg wird sich am Kader nichts mehr ändern. Danach schließt Kessel weitere Bewegungen jedoch ausdrücklich nicht aus.

„Der August wird noch sehr aufschlussreich, auch für uns: Wo stehen wir wirklich?“, sagte der Sportchef. Deshalb könne „auf beiden Seiten – Zugang wie Abgang – noch etwas passieren.“

Die Richtung für die neue Saison ist dennoch klar formuliert: weniger Zittern, mehr Stabilität – und erstmals seit Jahren der ernsthafte Angriff auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld der 2. Bundesliga.