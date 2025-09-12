Jetzt müssen Punkte her – Denklingen nur knapp vor Abstiegszone

Der VfL Denklingen ging in den vergangenen beiden Partien als Verlierer vom Platz. Jetzt kommt der Tabellendritte aus Olching.

Schließlich ist damit zu rechnen, dass die hinter dem VfL platzierten Teams nicht ständig verlieren. Bestes Beispiel ist dafür Schlusslicht SV Polling, das ausgerechnet in Denklingen seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat.

Das Mittelfeld der Bezirksliga Süd reicht derzeit von Platz vier bis zehn. Die letztere Position belegt der VfL Denklingen . Auf die Abstiegszone hat die Truppe um Spielertrainer Christoph Schmitt einen relativ komfortablen Vorsprung von sechs Zähler. „Das hört sich gut an, das Polster kann aber auch schnell weg sein“, warnt Schmitt davor, sich auf dem bisher Erreichten auszuruhen.

„Gegen hinter uns liegende Mannschaften haben wir uns schon die ganze Saison schwergetan“, erinnert Schmitt an die Unentschieden gegen Wolfratshausen und Ohlstadt, bei denen der VfL einige Punkte liegen ließ. „Wir müssen uns auf alle Fälle steigern“, sagt Schmitt vor dem Heimspiel am heutigen Abend (20 Uhr) gegen den SC Olching , der ersten von drei Partien in Folge an einem Freitag.

Heute, 20:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen SC Olching SC Olching 20:00 PUSH

„Diesmal sind wir auch nicht Favorit“, sagt Schmitt. Olching hat in der vergangenen Saison noch in der Landesliga gespielt. Die Vorzeichen sind damit andere als zuletzt gegen Aufsteiger Polling. So oder so, der Trainer rechnet mit einer schweren Aufgabe für sein Team. „Olching ist ein Brett“, meint Schmitt vor dem Vergleich mit dem Tabellendritten, der von sieben Spielen erst eines verloren hat. Dennoch gilt für Denklingen: „Wir haben Respekt, aber keine Angst.“

Mehr Disziplin ist gefordert

Angesichts der jüngsten beiden Niederlagen in Folge erwartet Schmitt von seinem Team, dass es gegen den SCO kompakt verteidigt und geschlossen auftritt. Auch in Sachen „Disziplin“ hat Schmitt seine Truppe nach drei Zeitstrafen, einer Ampelkarte und einmal Rot in die Pflicht genommen. „Das Thema habe ich klar angesprochen, da müssen wir daran arbeiten und besser werden“, berichtet Schmitt, der selbst immer noch angeschlagen ist. „Mal schauen, wie es bei mir geht“, sagt der VfL Spielertrainer.

Recht gut schaut es indessen bei Simon Ried aus. Der Torjäger wird wohl gegen Olching wieder von Anfang an mitwirken können. „Wir brauchen unsere torgefährlichen Spieler“, sagt Schmitt, nachdem die Chancenverwertung zuletzt zu wünschen übrig ließ. Bei erst zehn Toren in acht Partien ist offensiv auch noch viel Luft nach oben. Die Hoffnung ist da, dass der Knoten bei den Denklingern aufgeht. „Wir haben gegen die unteren Teams nur wenig Punkte geholt, also müssen wir sie gegen die vorderen holen“, geht Schmitt zuversichtlich in die Heimpartie.

Dass der VfL mithalten kann, hat er ja zum Start gezeigt. Die ersten sechs Partien blieben die Denklinger unbesiegt, aus sechs Spielen holten sie zehn Punkte (2 Siege/4 Unentschieden).