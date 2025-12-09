Jetzt mitmachen! Der Teamcheck in Nordhessen startet

Der Winter steht bereits bei einigen Mannschaften bereits vor der Tür und der Fokus wird schon bald auf der Vorbereitungsphase liegen. Das gilt natürlich nicht nur für die Vereine, sondern auch für uns vom FuPa-Team!
Zurückschauen und nach vorne blicken - jetzt ist der ideale Zeitpunkt dafür. Wie lief es eurem Team in der Vorrunde der Saison? Und wie soll's in der Rückrunde weitergehen?
Macht mit bei unserem FuPa-Wintercheck! Pro Mannschaft (nicht Verein!) ist ein FuPa-Wintercheck möglich. Wir werten die Antworten aus und veröffentlichen sie.
Deine Rückmeldung kannst du bequem über ein Google-Formular direkt in diesem Artikel abgeben. Einfach ausfüllen und absenden. Bitte schick uns auch gerne ein oder mehrere Fotos zu (Fotograf anfragen und um Erlaubnis bitten!).