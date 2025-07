Jetzt mitmachen: der grosse FuPa-Sommercheck 2025!

Zurückschauen und nach vorne blicken - jetzt ist der ideale Zeitpunkt dafür. Wie lief es eurem Team in der vergangenen Saison? Und wie soll's in der neuen Spielzeit 2025/26 werden?

Macht mit bei unserem FuPa-Sommerchek! Pro Mannschaft (nicht Verein!) ist eine Teilnahme möglich. Wir arbeiten eure Antworten chronologisch ab und veröffentlichen sie.

Eure Rückmeldungen könnt ihr bequem über das Google-Formular direkt in diesem Artikel abgeben. Einfach ausfüllen und absenden. Bitte schickt uns danach per E-Mail (an zuerich@fupa.net) auch gleich ein möglichst aktuelles Mannschaftsfoto (oder ein Foto aus eurem Sommertraining oder ...) zur Bebilderung des Sommerchecks.

Und wer die Fragen lieber per E-Mail beantworten möchte, findet am Ende dieses Beitrags sämtliche Fragen aufgelistet.

Hier könnt ihr zur Inspiration einen Blick auf einen vergangenen Sommercheck werfen: FuPa Sommercheck 2023: Club Reggina Calcio Winterthur

Ausserdem ist jetzt auch der ideale Zeitpunkt, um euere Teamkader auf FuPa Zürich zu überarbeiten und Transfers einzutragen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, meldet euch bei uns.

