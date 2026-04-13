Jetzt mitmachen: 100 Trikotsätze für Amateurteams gewinnen!

– Foto: KUMHO

Die Teilnahme ist ganz einfach:

Zweite Runde: Das große Community-Voting

Nach dem Gewinn der Trikots geht die Aktion in die nächste Phase. Die Teams schicken ein neues Mannschaftsfoto im neuen Trikot ein. Dieses wird erneut auf Instagram veröffentlicht und nimmt am großen Community-Voting teil.