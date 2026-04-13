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Jetzt mitmachen: 100 Trikotsätze für Amateurteams gewinnen!
Fußballteams aufgepasst: KUMHO TIRE Deutschland, TEC Speedwheels und uhlsport verlosen zur WM 2026 100 komplette Trikotsätze für Amateur- und Jugendmannschaften in ganz Deutschland.
Euer Bild wird auf dem Kumho_tire_deutschland Account auf Instagram veröffentlicht
Sobald das Foto von mindestens 25 Usern gelikt und dem @kumho_tire_deutschland Instagram-Account gefolgt wird, gewinnt das Team einen kompletten Trikotsatz von uhlsport – bestehend aus Trikots, Hosen und Stutzen für die Mannschaft.
Zweite Runde: Das große Community-Voting
Nach dem Gewinn der Trikots geht die Aktion in die nächste Phase. Die Teams schicken ein neues Mannschaftsfoto im neuen Trikot ein. Dieses wird erneut auf Instagram veröffentlicht und nimmt am großen Community-Voting teil.
Das Team mit den meisten Likes gewinnt einen weiteren Preis.
Ein echtes Highlight für eure Mannschaft
Der Gewinn bietet ein unvergessliches Fußball-Erlebnis bei Eintracht Frankfurt:
Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel in der Saison 2026/27
Exklusive Stadiontour und Museumsbesuch
Meet & Greet mit einer Vereinslegende
Teamausflug für bis zu 25 Personen
Außerdem findet eine weitere Verlosung unter allen Followern statt.
Der Preis? Einen Komplettradsatz KUMHO Reifen mit TEC Speedwheels Felgen