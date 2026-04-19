"Jetzt mit voller Attacke und vollem Mut in den nächsten Wochen"

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Der SSV Ulm 1846 Fußball hat im Abstiegskampf der 3. Liga ein Lebenszeichen gesendet – und das auf dramatische Weise. Beim 2:1-Erfolg gegen TSV Havelse fiel die Entscheidung erst tief in der Nachspielzeit, als Lukas Mazagg das Stadion zum Beben brachte. Zuvor hatte Dennis Chessa die Ulmer in Führung gebracht, ehe ein spätes Gegentor die Partie noch einmal kippen ließ. In der Tabelle zog Ulm damit wieder an Havelse vorbei, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bei noch vier ausstehenden Spielen jetzt sechs Punkte.

Für Dennis Chessa war die emotionale Wucht dieses Sieges unmittelbar spürbar: „Es ist ein Riesen-Brocken vom Herzen abgefallen . Das war natürlich für jeden im Stadion das Finale, das sich dann jeder gewünscht hat am Ende, dass wir noch das Tor machen und wir haben heute daran geglaubt.“ Gerade nach einer schwierigen zweiten Halbzeit wirkte der Erfolg wie eine späte Belohnung für den gezeigten Einsatz.

Chessa beschrieb die Phase nach dem Gegentor als symptomatisch: „Wir haben uns dann wieder in unnötiger Weise in die Bredouille gebracht, die Führung hergegeben. Aber wie gesagt es ist jetzt egal, wir haben heute den Sieg geholt.“ Dass die Mannschaft dennoch zurückschlug, unterstreicht aus seiner Sicht die Moral: „Aber dann haben wir am Ende trotzdem noch mal alles gegeben und haben das wichtige Tor geschossen. Unglaublich wichtig.“

Dabei verlief die Partie keineswegs geradlinig. Nach der Führung durch Chessa in der 63. Minute verlor der SSV zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. „Wir haben, muss man leider ehrlich sagen, die zweite Halbzeit nicht so gut gespielt und haben ein bisschen nachgelassen. Irgendwie nach dem Tor nicht mehr so mutig nach vorne gespielt und haben uns ein bisschen hinten reindrücken lassen.“ Die Konsequenz folgte in der 80. Minute mit dem Ausgleich, der erneut die Unsicherheiten dieser Saison offenbarte.

Willensleistung als Wendepunkt

Das entscheidende Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit entstand aus einer Szene, die Chessa wie folgt einordnete: „Wie das auch entstanden ist, eine absolute Willensaktion auch von Niklas Kölle. Wir gehen dann alle in die Box rein, versuchen es dann irgendwie und Mazagg macht ihn super rein. Das Stadion ist dann noch mal explodiert, zum Glück haben wir es geschafft.“

Auch für die Gesamtperspektive im Abstiegskampf misst Chessa dem Sieg enorme Bedeutung bei. „Das kann jetzt schon mal so ein Turnaround sein. Also so ein wichtiger Punkt ist, dass es nochmal möglich ist es zu schaffen, weil jetzt sind es noch sechs Punkte. Wir haben noch vier Spiele und haben jetzt noch die Chance eine schwierige Saison irgendwie hinzurichten.“ Die Ausgangslage bleibt schwierig, doch der Glaube ist zurück: „Jetzt mit voller Attacke und vollem Mut in den nächsten Wochen, alles geben damit wir es schaffen.“

Kraftfrage und Selbstvertrauen

Die körperliche Belastung spielte für Chessa nach eigener Einschätzung nur eine untergeordnete Rolle. „Ich glaube gar nicht, dass es daran gelegt hat. Klar heute muss man sagen, die Temperaturen waren nicht einfach.“ Vielmehr sieht er taktische Entscheidungen als Ursache für die Druckphase der Gäste: „Vielleicht willst du ein bisschen defensiv stärker auftreten und die Räume dicht machen, aber das war auf jeden Fall keine gute Idee.“

Persönlich erlebte der Offensivspieler, der auch in der vergangenen Woche zum Spieler des Monats März gewählt wurde, einen gelungenen Tag der durch durch sein Führungstor gekrönt wurde. „Ich freue mich immer hier im Donaustadion zu spielen, vor diesen Fans ist es sowieso immer toll.“ Über seinen Treffer sagte er: „Ein toller Angriff den wir endlich mal auch gut zu Ende gespielt haben. Klasse Pass und dann habe ich ihn reingemacht. Ich bin heute sehr zufrieden.“

Hoffnung bleibt



Der späte Sieg schürt noch einmal die Hoffnung beim SSV, doch die Situation bleibt angespannt. Der Rückstand auf 1. FC Saarbrücken beträgt sechs Punkte, bei nur noch vier verbleibenden Spielen. Chessa zur Ausgangslage für das Saisonfinale: "Wir haben die drei wichtigen Punkte geholt. Die sind unglaublich wichtig für die nächsten Spiele und darauf können wir aufbauen. Da können wir jetzt Mut, Selbstvertrauen mitnehmen und dann gehen wir die letzten vier Spiele all in.“





Folgendes sagte der Siegtorschütze Lukas Mazagg gegenüber Spatzen.tv: "Es ist super gelaufen, man hat gesehen, dass mit dem Tor eine richtige Last abgefallen ist. Wir haben den Sieg gebraucht, da brauchen wir nicht drum herumzureden. Wir waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend uns besser, haben es aber verpasst, die Tore zu machen. Dann haben wir etwas den Faden verloren. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat, natürlich war es etwas glücklich aber das haben wir heute auch erzwungen. Wir sind noch am Leben.“