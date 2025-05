Der VfB Hilden will noch Tabellenplatz fünf verteidigen. – Foto: Benjamin Kühnen

Jetzt mischt auch der KFC im Hildener Oberliga-Duell mit Die Mannschaft von Tim Schneider will mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten SC Union Nettetal am Ende den fünften Platz verteidigen.

Schon vor dem Anpfiff ist nun wohl die Luft aus dem Duell des VfB Hilden bei Union Nettetal raus. Denn seit Freitagabend steht fest, dass der KFC Uerdingen, der sich in einem Insolvenzverfahren befindet, nach seinem Zwangsabstieg aus der Regionalliga tatsächlich nach der Sommerpause den Neuanfang in der Oberliga Niederrhein macht. Ein Zusammenschluss der Freunde und Förderer des KFC Uerdingen habe bereits die erforderlichen Sponsorenmittel für den Oberliga-Spielbetrieb für die Saison 2025/26 überwiesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters. Diese Nachricht kommt kurz vor dem Start des letzten Spieltags einem Paukenschlag gleich.

Die Hildener Fußballer können daher am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) mit weniger Widerstand in Nettetal rechnen. Denn selbst mit einem Sieg kann die Union nicht mehr auf den Klassenerhalt hoffen. Zwar winkt den Gastgebern im Erfolgsfall der Sprung auf Rang 15 – falls Niederwenigern sein Heimspiel gegen den TSV Meerbusch verliert –, doch durch die KFC-Wendung steht fest, dass auch der Viertletzte der Oberliga in die Landesliga absteigt.

Gleichwohl wollen die Fußballer des VfB 03 ihre letzte Partie in dieser Saison hochkonzentriert angehen, um mit einem Sieg Rang fünf zu halten. Tabellennachbar VfB Homberg, der lediglich einen Zähler weniger aufweist, bekommt es am Sonntag mit dem ETB SW Essen zu tun, der sich noch Chancen auf Rang eins ausrechnet – falls der Zweite Schonnebeck und Spitzenreiter SSVg Velbert am letzten Spieltag patzen. Angesichts der personellen Lage stellt sich Tim Schneider auf eine schwierige Begegnung ein. „Der Kader ist überschaubar und die Akkus sind bei allen leer – das wird die größte Herausforderung am Sonntag“, sagt der Chefcoach des VfB 03 und verteilt schon im Vorfeld mal ein Sonderlob: „Die Jungs haben diese Saison Großartiges geleistet und in Spielen überrascht, wo kaum jemand mit ihnen gerechnet hat. Daher werden sie auch diese Herausforderung meistern.“