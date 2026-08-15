Jetzt mal janz ehrlich:

– Foto: Jörn Kutschmann

Ich hab als Kind und als Jugendlicher (zugegeben, auch als Erwachsener) immer gedacht, dass nach „EA Sports“ ein einzelnes, vernuscheltes Wort kommt.

Wer von euch hat gewusst, dass diese tiefe, volle Stimme am Anfang von EA-Games sagt: „EA Sports, it’s in the Game …“?

Und natürlich hatte ich auch mich selbst als Spieler erstellt, um mit meiner Hertha von Sieg zu Sieg zu eilen. Ganz bescheiden hatte ich mich aber in die Abwehr gestellt. Dafür durfte ich sämtliche Standards treten und so kam ich auch immer auf ein paar Saisontore.

Aber es war mir auch immer egal, denn wenn das EA-Zeichen auf dem Bildschirm erschien und diese tiefe, volle Stimme den Start des Spiels ankündigte, war ich schon im Tunnel: FIFA zocken und mit Hertha BSC die Champions League gewinnen.

Irgendwann hab ich dann mit dem Fußballspielen auf der Konsole aufgehört. Das Ganze wurde mir zu teuer und die Spieldynamik hat mir irgendwann auch nicht mehr zugesagt.

Außerdem macht selber spielen auch einfach mehr Spaß und dazu hatte ich heute wieder Gelegenheit.

Die 7er Herren Ü40 von Hertha BSC testeten zum Saisonauftakt gegen die BSG Rot-Schwarz aus der Freizeitliga.

Aufgrund einer Baustelle an der Seestraße kam ich etwas gehetzt am Nordufer an, konnte mich aber noch in Ruhe umziehen und warm machen.

Entgegen meiner eigentlichen Annahme, ich würde auf der Bank starten, stand ich plötzlich in der Start-Sieben und musste mich sputen, um noch die Kameras zu positionieren.

Gerade noch rechtzeitig leuchteten überall die REC-Leuchten und ich durfte den Ball ins Spiel bringen.

Die BSG ging nach zwei Minuten in Führung, aber dann zündete Lenny den Turbo und drehte das Spiel mit zwei Treffern innerhalb weniger Minuten.

Als er dann nach einer Ecke von El Nino erneut zum Schuss kam, fiel mir sein Versuch direkt vor die Füße und ich legte ihn über die Linie. Bei aller Freude über einen eigenen Treffer hoffe ich ganz stark, dass er ohne mein Zutun am Kasten vorbeigegangen wäre und ich den Treffer nicht geklaut habe.

Kurz danach machte Lenny seine dritte Bude und Billy traf mit dem Pausenpfiff.

Da die BSG dazwischen auch noch mal getroffen hatte, ging es mit einem 5:2 in die Halbzeit.

Gott sei Dank war es heute nicht ganz so heiß, aber die Wasserflaschen wurden trotzdem ordentlich leergezogen, ehe es auf dem Platz weiterging.

Lenny hatte noch richtig Bock und machte weitere drei Buden, während die Gäste noch zweimal an Thomas vorbeikamen. Daher stand am Ende ein 8:4 und wir waren zufrieden mit dem Saisonauftakt.

Am nächsten Morgen erzählte ein Kollege mir, dass er sich ein neues FIFA-Spiel gekauft und sich selbst als Spieler erstellt hatte.

„Aber jetzt mal janz ehrlich“, dachte ich bei mir, „in echt für seinen Verein zu treffen ist viel geiler als in the Game …“. Und lächelnd machte ich mich an meine Arbeit.

Ha Ho He Hertha BSC … 7er Ü40

der Kutten König