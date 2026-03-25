Jetzt live: Süchtelns U19 empfängt am Mittwoch RWO im Pokal U19-Niederrheinpokal: Mit Rot-Weiß Oberhausen empfängt das Sonderliga-Team des ASV Süchteln am Mittwoch um 19.30 Uhr Rot-Weiß Oberhausen aus der U19 DFB-Nachwuchsliga. von Sascha Köppen · Heute, 18:24 Uhr · 0 Leser

Der ASV Süchteln erwartet ein Highlight im Niederrheinpokal. – Foto: Claudia Pillekamp

Für die A-Jugend des ASV Süchteln ist es das Spiel des Jahres. Am Mittwoch steht das Viertelfinale des U19-Niederrheinpokals auf dem Programm, und zu Gast ist an den Süchtelner Höhen mit Rot-Weiß Oberhausen einer der großen Namen, die man in diesem Wettbewerb erwischen kann. Wenn die Partie um 19.30 Uhr angestoßen wird, ist das nicht nur für die Nachwuchsspieler des Landesligisten etwas ganz Besonderes.

Nicht für den Trainerposten vorgesehen Heute, 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln SC Rot-Weiß Oberhausen RW Oberh. 19:30 live PUSH

Auch der Trainer, der dann am Seitenrand steht, hatte noch vor kurzer Zeit kaum damit gerechnet, an diesem Tag die Verantwortung für die Mannschaft zu tragen. Denn Tobias Reichardt war im Sommer nicht als Trainer zum ASV gewechselt. "Ich habe die Aufgabe dort übernommen, den A- und B-Junioren-Bereich zu koordinieren und mich um den Übergang zu den Senioren zu kümmern. Das ist eine tolle Aufgabe, die mir wirklich Spaß macht, mir aber auch etwas mehr Zeit für den Job lässt", erklärt Reichardt, dessen Pläne dann zumindest für eine kurze Zeit doch wieder durchkreuzt wurden. Denn im Winter entstand auf der Trainerposition nach dem Abgang von Louis Rösch und seinen Co-Trainern eine Vakanz. "Ich habe dann versucht, einen Trainer zu verpflichten, aber das ist im Winter natürlich nicht so einfach. Da wir unseren Wunsch-Trainer für die Zeit über den Sommer hinaus nicht gefunden haben, habe ich die Aufgabe für den Rest der Saison dann übernommen", erklärt Reichardt, dessen Trainer-Pause damit erstmal nur ein halbes Jahr gedauert hat. Zuvor war der 38-Jährige mit Michael Holthausen zusammen drei Jahre für die Erste Mannschaft des SSV Grefrath verantwortlich gewesen, zuvor drei Jahre in gleicher Konstellation für den SC Waldniel.