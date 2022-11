Jetzt live: RWO gleicht gegen Bocholt aus, gerät in Unterzahl Regionalliga West: Mit einem Erfolg könnten die Gäste einen großen Schritt machen, doch RWO will den Kontakt nach oben nicht noch mehr verlieren.

Ende Oktober gab es zwei Niederlagen in Folge gegen den Wuppertaler SV und Rot Weiss Ahlen, danach dann noch ein Remis bei der SG Wattenscheid 09. Am vorigen Wochenende gab es dann aber beim 1:0 gegen den SC Wiedenbrück zumindest die Trendwende - wenngleich auch das sicherlich noch nicht die Offenbarung war. Der zwischenzeitliche Hänger ließ RWO aber bis auf Platz acht abrutschen, mit schon sieben Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Preußen Münster.

Am Freitagabend muss sich nun also die Frage klären: Verliert die Mannschaft von Trainer von Mike Terranova weiter an Boden und kann der 1. FC Bocholt bei einem Sieg sogar bis auf vier Zähler an RWO heranrücken? Das wäre fraglos ein großer Erfolg für die Gäste, der das Polster auf die drei festen Abstiegsplätze größer als den aktuell einen Zähler werden lassen könnte. Die Bocholter haben indes nur eines ihrer letzten vier Spiele gewonnen, das aber ausgerechnet beim Spitzenteam SV Rödinghausen, wo es einen 1:0-Sieg gab. Danach jedoch gab es ein ganz bitteres 2:8 daheim gegen die U23 des FC Schalke 04 und danach ein 0:3 bei Mitaufsteiger Kaan-Marienborn. Doch es gibt auch Lichtblicke. Denn während Oberhausens Torjäger Sven Kreyer nach einer Roten Karte aus der Vorwoche für zwei Spiele gesperrt wurde, kann John wohl wieder auf seinen Top-Stürmer Marcel Platzek zurückgreifen. Und für den gibt es nach seinen vielen Jahren bei Rot-Weiss Essen nichts Schöneres, als in Oberhausen Tore zu schießen. Ab 19.30 Uhr könnt ihr das Spiel bei uns im Livestream verfolgen.

So spielen sie:

Rot-Weiß Oberhausen – 1. FC Bocholt

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Nils Winter, Michael Wentzel, Fabian Holthaus, Nico Klaß, Pierre Fassnacht, Matona-Glody Ngyombo, Tanju Öztürk, Christian März, Anton Heinz, Leroy-Jacques Mickels - Trainer: Mike Terranova

1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Mika Timothy Hanraths, Jeffrey Obst, Marc Beckert, Leander Goralski, Florian Abel, Marvin Lorch, Fabio-Daniel Simoes Ribeiro, Marcel Platzek, Andre Bugla, Malek Fakhro - Trainer: Marcus John

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst)