Jetzt live: Oberliga-Topspiel St. Tönis gegen Ratingen im Stream

Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Oberliga Niederrhein hat die SpVg Schonnebeck am vorigen Sonntag das Essener Derby gegen Adler Union Frintrop nicht gewonnen - mit Auswirkungen auf die Tabelle und den 19. Spieltag. Denn durch den Umstand, dass die Auswahl von Trainer Dirk Tönnies nun auf Platz drei zurückgefallen ist, erwartet die Fans nun ein absolutes Topspiel. Denn der SC St. Tönis empfängt nun als Zweiter den Spitzenreiter Ratingen 04/19 - und hat den Rückstand so verkürzt, dass die Schützlinge von Bekim Kastrati bis auf zwei Zähler an die Ratinger heranrücken könnten. Grund genug auch für FuPa, Euch diese Partie am Sonntag ab 14.30 Uhr im Livestream, Liveticker und bei FuPa.tv zu präsentieren.
Während die Gastgeber mit einem 3:1 beim SV Biemenhorst erfolgreich aus der Winterpause gekommen sind, mussten die Ratinger mit Trainer Damian Apfeld gleich zum Derby gegen den VfB 03 Hilden antreten, welches mit 1:2 verloren ging. Soll der Start ins Jahr 2026 nicht komplett misslingen, sind die Gäste am Sonntag definitiv gefordert.
Gewinnen hingegen die Gastgeber, so könnte das Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga noch spannender werden. Davon wiederum würde auch der Lokalrivale der St. Töniser, nämlich der KFC Uerdingen, profitieren, der seinerseits bereits am Samstag den SV Sonsbeck empfängt - es könnte also ein spannender Februar bevorstehen.
Bei uns könnt ihr die Partie zwischen dem SC St. Tönis und Ratingen 04/19 am Sonntag auf allen Kanälen verfolgen. Seid im Liveticker mit FuPa.tv oder auch im Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein mit dabei. Den Stream könnt ihr bequem gleich hier unterhalb aus dem Text erreichen. Wir starten am Sonntag den Stream für Euch gegen 14.15 Uhr und hoffen, dass viele von Euch mit dabei sind.
