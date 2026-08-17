 2026-08-17T04:56:09.060Z

Livestream

Jetzt LIVE, Löwen-LIVESTREAM aus Aubstadt: Härtetest für den TSV 1860

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt vs. TSV 1860 München am Dienstagabend live im Stream und im ausführlichen Liveticker

von red · Gestern, 13:05 Uhr · 0 Leser
Vor einer genialen, ausverkauften 5.000 Zuschauer-Kulisse gelang dem TSV 1860 München in Memmingen der erste Saisonsieg.
Vor einer genialen, ausverkauften 5.000 Zuschauer-Kulisse gelang dem TSV 1860 München in Memmingen der erste Saisonsieg. – Foto: Jonas Baier

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Regionalliga Bayern
TSV 1860
Aubstadt

Spiel Nummer 3 hat den ersten Regionalliga-Saisonsieg gebracht für den TSV 1860 München. Zu Gast im unterfränkischen Aubstadt hängen die Trauben allerdings hoch! Wir präsentieren euch das Duell zwischen dem TSV Aubstadt und dem TSV 1860 München im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Nachbericht des Löwen-Premierendreiers in Memmingen. Und hier zum Liveticker der Partie.

Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
TSV 1860 München
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Zum ausführlichen FuPa-Liveticker der Partie gelangt ihr per Klick aufs Match.

Die bisherigen BR24-Livestreams der aktuellen Regionalliga Bayern-Saison


1. Spieltag
Donnerstag, 23. Juli 2026, 19.00 Uhr
TSV Aubstadt – 1. FC Schweinfurt 05

2. Spieltag
Freitag, 31. Juli 2026, 19.00 Uhr
SV Wacker Burghausen – FC Bayern München II

Samstag, 1. August 2026, 14.00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München

3. Spieltag
Freitag, 7. August 2026, 19.00 Uhr
TSV 1860 München – FC Augsburg II

4. Spieltag
Freitag, 14. August 2026, 19.00 Uhr
FC Memmingen – TSV 1860 München

5. Spieltag
Dienstag, 18. August 2026, 19.00 Uhr
TSV Aubstadt - TSV 1860 München

Freitag, 21. August 2026, 19.00 Uhr
SpVgg Bayreuth - FV Illertissen



Wie oft wurde mein Team bisher per BR24-Livestream 26/27 übertragen
(Stand inkl. 21. August)

  • TSV 1860 München: 4x
  • TSV Aubstadt, 1. FC Schweinfurt 05: je 2x
  • SV Wacker Burghausen, FC Bayern München II, FC Augsburg II, FC Memmingen, SpVgg Bayreuth, FV Illertissen: je 1x
  • DJK Vilzing, TSV Buchbach, SpVgg Unterhaching, SC Eltersdorf, TSV Schwaben Augsburg, VfB Eichstätt, SpVgg Greuther Fürth II, TSV Landsberg, 1. FC Nürnberg II, SpVgg Ansbach: bisher noch gar nicht