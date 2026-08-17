Jetzt LIVE, Löwen-LIVESTREAM aus Aubstadt: Härtetest für den TSV 1860

Vor einer genialen, ausverkauften 5.000 Zuschauer-Kulisse gelang dem TSV 1860 München in Memmingen der erste Saisonsieg. – Foto: Jonas Baier

Spiel Nummer 3 hat den ersten Regionalliga-Saisonsieg gebracht für den TSV 1860 München. Zu Gast im unterfränkischen Aubstadt hängen die Trauben allerdings hoch! Wir präsentieren euch das Duell zwischen dem TSV Aubstadt und dem TSV 1860 München im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Nachbericht des Löwen-Premierendreiers in Memmingen. Und hier zum Liveticker der Partie.