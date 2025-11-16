Jetzt live: Live-Auslosung zum Indoor-Cup in Belm

Am Sonntag findet in Belm die Auslosung zum Indoor-Cup statt. Die Veranstaltung wird direkt am Platz ausgetragen. Ausrichter ist Belm-Powe. Wir berichten live.

Die Hallenfußballsaison 2025/2026 nimmt Fahrt auf. Bereits am Sonntag erfolgt in Belm die Auslosung zum Indoor-Cup, mit dem der SV Concordia Belm-Powe in diesem Winter das Hallenspektakel im Osnabrücker Kreis eröffnet.

Das Traditionsturnier lockt erneut ein starkes Teilnehmerfeld an. Einige Bezirksligisten sowie ambitionierte Teams aus Kreisliga und Kreisklasse sorgen dafür, dass vor allem der Finaltag, der in diesem Jahr auf den 27. Dezember verlegt wurde, besondere Aufmerksamkeit erhält.