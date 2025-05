Stellmach erzielte das 2:0 – Foto: Markus Becker

Jetzt LIVE: Holzheim schwimmt- Kosova stellt auf 2:0 "The trend is your friend" kann im Spitzenduell nur die Holzheimer SG behaupten, für den FC Kosova Düsseldorf ging es zuletzt immer weiter bergab. Nun geht es ins direkte Aufeinandertreffen, was sicherlich auch als Vorbote für den Aufstiegskampf gilt. FuPa Niederrhein begleitet die Partie im ausführlichen Ticker, sowie über Match-Highlights auf FuPa.tv und im Youtube-Livestream.

Unter dem Motto "Verlieren verboten" reist der FC Kosova Düsseldorf in die Reuschenberger Straße zur Holzheimer SG. Der viel zitierte Trainereffekt mit der Amtsübernahme Shiqeri Alili blieb bislang aus, nach aktuellem Stand müsste der Durchmarsch in die Oberliga verschoben werden. Doch klar ist: Noch haben die Düsseldorfer alles in der eigenen Hand. Dafür braucht es aber einen Sieg gegen das mit großem Abstand formstärkste Team der Liga. Neben acht Siegen aus den vergangenen neun Spielen sollte der 10:1-Sieg gegen den Cronenberger SC sicher auch ein Zeichen an den direkten Konkurrenten setzen.

Mit unbändiger Spielfreude wütete die HSG besonders in der zweiten Hälfte über ein hoffnungslos überforderten Cronenberger SC. Besonders eindrucksvoll wirkten dabei die letzten 20 Minuten, wo das Team von Jesco Neumann gnadenlos Angriff über Angriff auf das zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl befindliche Kellerkind zusteuerte. Ins Spitzenspiel geht Holzheim entsprechend mit außerordentlich breiter Brust und – gemessen an den Umständen – als klarer Favorit. Denn auch ein Remis würde eher den Holzheimern weiterhelfen, Kosova muss auf Sieg spielen, um Platz zwei noch aus eigener Kraft erreichen zu können. Verkehrte Welt im Hinspiel