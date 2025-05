JETZT LIVE: Die Relegations-Auslosung in Niederbayern im Ticker

Sie geht los - die fĂŒnfte Jahreszeit! 😍 Am heutigen Sonntagabend um 20 Uhr werden live in den NiederbayernTV-Studios in Deggendorf die Lose gezogen. Wir berichten in diesem Artikel live - einfach aktualisieren! Und informieren euch anschließend auch super-zeitnah ĂŒber die Ansetzungen und Spielorte! Wie ihr das von FuPa gewohnt seid... đŸ€

+++ Weiter gehts mit der Kreisklasse - wieder wird mit den Ost-Matches gestartet +++ Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 1: SV Neukirchen/Steinburg - DJK Rattenberg Spiel 2: FC Aiterhofen - RSV Ittling Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 3: SpVgg GW Deggendorf II - TSV Hengersberg Spiel 4: TSV Aidenbach - TSV Aschenau Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 5: SG Rinchnach/Kirchdorf - SV Arnbruck Spiel 6: SV RiedlhĂŒtte - TSV Regen II Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 7: TV Freyung - TSV Ringelai Spiel 8: SV Wildenranna - DJK Eintracht Patriching Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Passau/Pocking - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 9: SG Hartkirchen/Pocking - DJK Vornbach II Spiel 10: ASV Ortenburg - DJK-SV Weng Releganten Kreisklasse (10): FC Aiterhofen-Geltolfing, SV Neukirchen-Steinburg, TV Freyung, SV RiedlhĂŒtte, TSV Regen II, SpVgg GW Deggendorf II, SV Arnbruck, DJK Eintracht Patriching, ASV Ortenburg, SG Hartkirchen/Pocking Releganten A-Klasse (10): TSV Aschenau, SV Wildenranna, SG Rinchnach/Kirchdorf, TSV Aidenbach, TSV Ringelai, TSV Hengersberg, DJK Vornbach II, DJK-SV Weng, RSV Ittling, DJK Rattenberg

+++ Wir kommen zum Abschluss: Die Kreisklassen-Paarungen im FK West +++ Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 1: TSV Herrngiersdorf - SV Saal/Donau Spiel 2: SpVgg Weltenburg - TSV Abensberg II Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 3: ETSV 09 Landshut - SV Neufraunhofen II Spiel 4:TV Aiglsbach II - SSV Landshut-Schönbrunn Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 5: TSV Mamming - FC Wallersdorf Spiel 6: SV Wörth/Isar - SG Hainsbach/Feldkirchen Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde: (ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr) Spiel 7: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13. Spiel 8: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13. Releganten Kreisklasse (9): SG Johannesbrunn-Binabiburg II, TSV Abensberg II, FC Wallersdorf, TV Aiglsbach II, SV Saal/Donau, ETSV 09 Landshut, SG Hainsbach / Feldkirchen, SG Stubenberg / Simbach, ESV Mitterskirchen Releganten A-Klasse (7): SpVgg Weltenburg, SG Triftern-Anzenkirchen, SV Wörth/Isar, TSV Mamming, SSV Landshut-Schönbrunn, TSV Herrngiersdorf, SV Neufraunhofen II

20:35 Uhr: Damit ist auch der zweite Teil der Live-Auslosung abgeschlossen. Im Kreis West ist das Derby zwischen dem TSV Neustadt/Donau und der SG Sandharlanden/Bad Gögging leider nicht zustande gekommen....







+++ Nun kommen wir zur Kreisliga-Relegation im Westen +++





Kreisliga-Relegation West - Gruppe Donau/Laaber - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 1: SV Mengkofen - SG Sandharlanden/Bad Gögging

Spiel 2: TSV Neustadt/Donau - SV Oberglaim





Kreisliga-Relegation West - Gruppe Isar/Rott - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 4: SV Malgersdorf - SC Aufhausen

Spiel 5: FC Gottfrieding - DJK-SV Geratskirchen







Releganten Kreisliga (4): TSV Neustadt/Donau, SV Mengkofen, SC Aufhausen, DJK-SV Geratskirchen

Releganten Kreisklasse (4): SV Malgersdorf, FC Gottfrieding, SG Sandharlanden / Bad Gögging, SV Oberglaim, SV Malgersdorf







++++ Es geht weiter mit der Kreisliga-Relegation - Wir beginnen mit dem Osten +++





Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 2. Runde:

(Termin: Spiel 1 Samstag, 24. Mai, Spiel 2 Sonntag, 25. Mai, Anstoßzeiten werden noch festgelegt)

Spiel 1: SpVgg Ruhmannsfelden II - SV Winzer

Spiel 2: SV Deggenau - Sieger SV Perkam / SpVgg Straubing





Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 2. Runde:

(Termin: Spiel 3 Samstag, 24. Mai, Spiel 4 Sonntag 25. Mai, Anstoßzeiten noch offen)

Spiel 3: FC Tiefenbach DJK - FC Egglham

Spiel 4: Sieger FC KĂŒnzing II / SV Neukirchen v. W. - SpVgg Oberkreuzberg

+++ Die ersten Kreisliga-Relegationspartien standen schon vor der Auslosung fest: In der Kreisliga-Relegation im Osten kommt es zu folgenden Erstrunden-Duellen, die regional gebildet und nicht gelost wurden:





Kreisliga-Relegation Ost - 1. Runde:

(Termin: Mittwoch, 21. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel A: SV Perkam - SpVgg Straubing

Spiel B: FC KĂŒnzing II - SV Neukirchen v.W.





Die beiden in Runde eins unterlegenen Teams sind ausgeschieden. Nur fĂŒr die beiden Sieger besteht die Kreisliga-Chance, sie mĂŒssen aber zwei (!) weitere Runden ĂŒberstehen.

+++ 20:15 Uhr: Gutes HĂ€ndchen von Michael Hofmann, der es geschafft hat, den Kracher zwischen Bischofsmais und Regen steigen zu lassen. Aber auch alle anderen Partien haben ihren Reiz! Somit geht es in die erste Werbepause :)





+++ Wir starten mit der Bezirksliga-Relegation +++





Relegation - 1. Runde: (Freitag, 23. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 1: SV Hofkirchen - SV Oberpolling (in Rathsmannsdorf)

Spiel 2: SV Bischofsmais - TSV Regen (in Zwiesel/Jahnstadion) - Kracher :)

Spiel 3: FSV Landau - SC Falkenberg (in Arnstorf)

Spiel 4: FC-DJK Simbach - SG Mallersdorf/Grafentraubach (in Dingolfing)





Releganten Bezirksliga (4):SV Oberpolling, FSV Landau, FC-DJK Simbach, TSV Regen

Releganten Kreisliga (4):SV Bischofsmais, SG Mallersdorf/Grafentraubach, SC Falkenberg, SV Hofkirchen







+++ 20:08 Uhr: Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier erklÀrt den Modus zur Bezirksliga. Im Optimalfall können sechs PlÀtze frei werden!



+++ 20:04 Uhr: Der Bezirksvorsitzende Harald Haase lĂ€sst die Saison-Endphase Revue passieren lassen. Heute nochmal eine sagenhafte Kulisse im A-Klassenkracher zwischen Hengersberg und Aholming. 1.300 Fans wollten sich dieses Endspiel um den Titel, das die GĂ€ste fĂŒr sich entscheiden konnten, nicht entgehen lassen...

+++ 20:02 Uhr: Los gehts: Wie gewohnt moderiert der Top-Mann von NiederbayernTV, Tobias Wittenzellner, das in Bayern einmalige Auslosungsevent...







+++ 19:58 Uhr: SĂ€mtliche Partien werden anschließend umgehend im FuPa-System angelegt, und ihr könnt euch sehr gerne die Liveticker schnappen und mithelfen. Wichtig: wer sich ein Spiel krallt, muss bitte auch unbedingt ausfĂŒhrlich und neutral tickern. Bei zunĂ€chst noch unklarem Spieldatum - in der Relegation zur Kreisklasse wird zum Beispiel pro regionale Gruppe je ein Spiel am Mittwoch ausgetragen, eins am Donnerstag - werden die Partien erstmal allesamt auf den frĂŒheren Tag gelegt und anschließend verlegt. Damit ihr Bescheid wisst! đŸ€ Der Spielort wird im Nachhinein ergĂ€nzt.

+++ 19:55 Uhr: Befassen wir uns vorab gleich mal mit der Bezirksliga: Es wird zwei Töpfe (Ost und West) geben, in der jeweils zwei Bezirksliga-Releganten und zwei Kreisliga-Vizemeister sind. Dabei kann ein Bezirksligist in der ersten Runde nur auf einen Kreisligisten treffen....





+++ 19:50 Uhr: Der SC Zwiesel hat es zwar nicht in die Relegation geschafft, dennoch wird man im Lager der GlasstĂ€dter krĂ€ftig mitfiebern. Zur Bezirksliga kann es zum Derby zwischen dem TSV Regen und dem SV Bischofsmais kommen. Dieses Duell wĂ€re im alt-ehrwĂŒrdigen Jahnstadion in Zwiesel. "Bei diesem Kracher wĂŒrde die 2000 Zuschauer-Marke geknackt werden", meint SCZ-Urgestein Thomas Kagerbauer. Dann drĂŒcken wir mal die Daumen, dass der Hofmann Michl diese reizvolle Begegnung zustande kommen lĂ€sst :)





+++ 19:45 Uhr: "The same procedure as every year" heißt es in Sachen Ablauf: ZunĂ€chst werden die Relegationsduelle in der Bezirksliga gezogen, dann geht es mit den Kreisliga-Partien in den Fußballkreisen Ost und West weiter, ehe dann die Matches zur Kreisklasse den Abschluss bilden.





+++ 19:40 Uhr: Als Losfee fungiert heute ein ehemaliger Bundesliga-Profi: Michael Hofmann wird dafĂŒr verantwortlich sein, wer gegen wem ran muss. Die TorhĂŒter-Ikone des TSV 1860 MĂŒnchen hat zwar zu Fußball-Niederbayern keinen direkten Bezug, immerhin hat er aber im SpĂ€therbst seiner aktiven Laufbahn im Trikot des SV Pullach den Wembley-Rasen der SpVgg Hankofen-Hailing kennengelernt :)





+++ 19 Uhr: in einer Stunde pĂŒnktlich um 20 Uhr geht's los. WĂ€hrend die Relegation auf Verbandsebene bereits am gestrigen Samstag ausgelost wurde, sind jetzt die restlichen Niederbayern-Teams dran. Der Reihe nach wird zunĂ€chst die Bezirksliga-Relegation, dann die Kreisliga- und Kreisklassen-Relegation in den beiden niederbayerischen Fußballkreisen Ost und West ausgelost! Hier im Ticker verpasst ihr nix! đŸ”„





+++ Die ersten Kreis-Relegationspartien stehen schon vor der Auslosung fest: In der Kreisliga-Relegation im Osten kommt es zu folgenden Erstrunden-Duellen, die regional gebildet und nicht gelost wurden:

Kreisliga-Relegation Ost - 1. Runde:

(Termin: Mittwoch, 21. Mai - 18:15 Uhr, Spielorte noch offen)

Spiel A: SV Perkam - SpVgg Straubing

Spiel B: FC KĂŒnzing II - SV Neukirchen v.W.



Die beiden in Runde eins unterlegenen Teams sind ausgeschieden. Nur fĂŒr die beiden Sieger besteht die Kreisliga-Chance, sie mĂŒssen aber zwei (!) weitere Runden ĂŒberstehen.











Bezirksliga-Relegation

Wie lÀuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 PlÀtze)

(sÀmtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)



Releganten Bezirksliga (4): SV Oberpolling, FSV Landau, FC-DJK Simbach, TSV Regen

Releganten Kreisliga (4): SV Bischofsmais, SG Mallersdorf/Grafentraubach, SC Falkenberg, SV Hofkirchen



Relegation - 1. Runde: (Freitag, 23. Mai - 18:15 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister Kreisliga Passau oder Straubing - 13. oder 14. der Bezirksliga Ost

Spiel 2: Vize-Meister KL Passau oder Straubing - 13. oder 14. der Bezirksliga Ost

Spiel 3: Vize-Meister KL Donau/Laaber oder Isar/Rott - 13. oder 14. der Bezirksliga West

Spiel 4: Vize-Meister KL Donau/Laaber oder Isar/Rott - 13. oder 14. der Bezirksliga West

Kreisliga-Relegation - Kreis Ost

Wie lÀuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(10 Mannschaften spielen um 2 oder 3 PlÀtze)

(sÀmtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)





Releganten Kreisliga - Tabellen-12. spielen Runde 1 (2): FC KĂŒnzing II, SV Perkam

Releganten Kreisklasse - die punktschwÀcheren spielen Runde 1 (2): SV Neukirchen v.W., SpVgg Straubing



Releganten Kreisliga - Tabellen-11. sind gesetzt fĂŒr Runde 2 (2): SV Winzer, FC-DJK Tiefenbach

Releganten Kreisklasse - gesetzt fĂŒr Runde 2 (4): SpVgg Ruhmannsfelden II, FC Egglham, SV Deggenau, SpVgg Oberkreuzberg





Kreisliga-Relegation Ost - 1. Runde:

(Termin: Mittwoch, 21. Mai - 18:15 Uhr, wenn kein Flutlicht vorhanden)

Spiel A: SV Perkam - SpVgg Straubing

Spiel B: FC KĂŒnzing II - SV Neukirchen v.W.



Die beiden in Runde eins unterlegenen Teams sind ausgeschieden. Nur fĂŒr die beiden Sieger besteht die Kreisliga-Chance, sie mĂŒssen aber zwei (!) weitere Runden ĂŒberstehen.





Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 2. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 1: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - 11. der Kreisliga Straubing

Spiel 2: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - Sieger Spiel A





Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 2. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 3: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - 11. der Kreisliga Passau

Spiel 4: Einer der vier punktbesseren KK-Vize-Meister - Sieger Spiel B







Kreisliga-Relegation - Kreis West

Wie lÀuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 PlÀtze)

(sÀmtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)





Releganten Kreisliga (4): TSV Neustadt/Donau, SV Mengkofen, SC Aufhausen, DJK-SV Geratskirchen

Releganten Kreisklasse (4): SV Malgersdorf, FC Gottfrieding, SG Sandharlanden / Bad Gögging, SV Oberglaim, SV Malgersdorf







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister Kreisklasse - 11/12. der Kreisliga Donau-Laaber

Spiel 2: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Donau-Laaber



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 4: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Isar-Rott

Spiel 5: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Isar-Rott







Kreisklassen-Relegation - Kreis Ost

Wie lÀuft die Relegation zu den Ost-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(20 Mannschaften spielen um 5 PlÀtze)

(sÀmtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)



Releganten Kreisklasse (10): FC Aiterhofen-Geltolfing, SV Neukirchen-Steinburg, TV Freyung, SV RiedlhĂŒtte, TSV Regen II, SpVgg GW Deggendorf II, SV Arnbruck, DJK Eintracht Patriching, ASV Ortenburg, SG Hartkirchen/Pocking

Releganten A-Klasse (10): TSV Aschenau, SV Wildenranna, SG Rinchnach/Kirchdorf, TSV Aidenbach, TSV Ringelai, TSV Hengersberg, DJK Vornbach II, DJK-SV Weng, RSV Ittling, DJK Rattenberg





Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. SR/REG/DEG

Spiel 2: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-11./11. SR/REG/DEG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 3: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. SR/DEG/REG

Spiel 4: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. SR/DEG/REG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 5: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. REG/DEG/FRG

Spiel 6: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. REG/DEG/FRG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 7: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. FRG/PA/REG

Spiel 8: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. FRG/PA/REG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Passau/Pocking - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 9: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. PA/PO/FRG

Spiel 10: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-10./11. PA/PO/FRG









Kreisklassen-Relegation - Kreis West



Wie lÀuft die Relegation zu den West-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(16 Mannschaften spielen um 9 oder 10 PlÀtze)

(sÀmtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)



Releganten Kreisklasse (9): SG Johannesbrunn-Binabiburg II, TSV Abensberg II, FC Wallersdorf, TV Aiglsbach II, SV Saal/Donau, ETSV 09 Landshut, SG Hainsbach / Feldkirchen, SG Stubenberg / Simbach, ESV Mitterskirchen

Releganten A-Klasse (7): SpVgg Weltenburg, SG Triftern-Anzenkirchen, SV Wörth/Isar, TSV Mamming, SSV Landshut-Schönbrunn, TSV Herrngiersdorf, SV Neufraunhofen II





Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 1: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 2: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 3: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 4: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 5: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 6: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 21. Mai, 18:15 Uhr - das andere am Donnerstag, 22. Mai, 18:15 Uhr)

Spiel 7: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 8: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.