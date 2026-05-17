 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Jetzt LIVE: Die Relegations-Auslosung in Niederbayern

Sämtliche Relegationspartien zur Bezirksliga, Kreisliga und zu den Kreisklassen werden ausgelost - live bei "NIEDERBAYERN TV"

von Sebastian Ziegert · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Die Zeremonienmeister der Auslosung: Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier, BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, Bezirksvorsitzender Harald Haase und Moderator und Fußball-Koryphäe Tobias Wittenzellner (heute Karriereende, by the way).
Die Zeremonienmeister der Auslosung: Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier, BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, Bezirksvorsitzender Harald Haase und Moderator und Fußball-Koryphäe Tobias Wittenzellner (heute Karriereende, by the way). – Foto: FuPa

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KL Passau
KK Passau / Freyung
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Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.

+++ 20:50 Uhr: Und zu guter Letzt die Kreisklassen-Relegation im Westen!

Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen

Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain

Gruppe Dingolfing
TSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach II

Gruppe Pfarrkirchen
SG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV Vilslern


Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)
Spiel 1: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.
Spiel 2: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)
Spiel 3: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.
Spiel 4: Kreisklassen-11./12. oder bester 13. - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)
Spiel 5: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.
Spiel 6: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)
Spiel 7: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.
Spiel 8: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.


Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.



+++ 20:35 Uhr: jetzt die Kreisklassen-Auslosung im Osten!

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing
Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (NOOOO! Wäre so geil gewesen, gegen Ronschdorf 😪)
Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte
Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling GEEEEIL Lokalderby 😍 (in Schöfweg)

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald
Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding

Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach
Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg


Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.


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Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)


Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen ( 17 Uhr in Volkenschwand)
Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen (14 Uhr in Mallersdorf)

Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen (17 Uhr in Vilsbiburg)
Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt 😍 (14 Uhr in Mitterskirchen)

Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.




+++ 20:17 Uhr: Weiter geht's mit der Kreisliga im Osten!


Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)


Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)
Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (in Bernried)
Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (in Neuhausen)

Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)
Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (in Neukirchen v.W.)
Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (in Tittling)

Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.


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+++ 20:15 Uhr: Das war die Bezirksliga-Relegation! Natürlich überragend, dass Huading vs. Soizweg Realität geworden ist! 🤩

Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)

Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - 18 Uhr)
Spiel 1: SV Hutthurm - FC Salzweg (beim 1. FC Passau) GEIL 🤩
Spiel 2: TSV Oberschneiding - SpVgg Niederalteich (bei der SpVgg Plattling)
Spiel 3: TSV Neustadt/Donau - TV Geisenhausen (in Hohenthann)
Spiel 4: FC Dingolfing II - SV Sallach (beim TSV Bayerbach)

Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.



+++ 19:42 Uhr: Gleich wird's spannend. Los geht's mit der Bezirksliga-Relegation. Gerade werden aber erstmal Lichtproben und Fotos gemacht...




+++ Zu guter Letzt die Einteilung der regionalen Gruppen in der Kreisklasse Ost

Gruppe Straubing
SG Kirchroth/Saulburg, SpVgg Straubing, DJK SV Leiblfing, TSV Bodenmais

Gruppe Deggendorf
SV Rathsmannsdorf, FC Moos, SV Wallerfing, SV Aicha v.W.

Gruppe Regen
SV March, SV Lalling, SV Riedlhütte, DJK-SSV Innernzell

Gruppe Freyung/Passau
FC Büchlberg, SV Haus im Wald, SSV Hinterschmiding, TSV Wegscheid

Gruppe Pocking
SG Neuhaus/Sulzbach, FC Fürstenzell, ASV Ortenburg, SV Beutelsbach



Der Härtefall ist der TSV Bodenmais, ihr seht's selber (blauer Pin ganz oben rechts). Aber Bodenmais wandert in die Gruppe Straubing, auch weil March (knapp südlicher) Kreisklassist ist, und ansonsten in der Gruppe Straubing drei Kreisklassisten gewesen wären. Und das soll/muss gm. Modus verhindert werden.


+++ Weiter geht's mit der Einteilung der regionalen Gruppen in der Kreisliga im Osten

Region Straubing
SpVgg Stephansposching, SV Irlbach, TSV Aholming, SV Habischried

Region Passau
SV Hohenau, TSV Schönberg, FC Sturm Hauzenberg II, FC Aunkirchen



+++ Und hier die Gruppen zur Kreisklassen-Auslosung im Westen

Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen

Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain

Gruppe Dingolfing
TSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach II

Gruppe Pfarrkirchen
SG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV Vilslern



+++ Relegation im Fußballkreis West - die Aufteilung der Kreisliga-Teams auf die regionalen Töpfe ist erfolgt! Hier die brandheißen Infos:

Gruppe Kelheim-Landshut
SV Münchnerau-Landshut, VfR Laberweinting, SV Ettenkofen, SG Rottenburg/Oberhatzkofen

Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen
TSV Gangkofen, DJK TSV Ast, DJK-TSV Dietfurt, SV Eintracht Oberdietfurt



+++ Hinweis: Die Spielorte und zeitgenauen Ansetzungen werden erst nach der Relegations-Auslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.

+++ 18 Uhr: Bereits am gestrigen Samstag wurden die Relegations-Spiele auf bayerischer Verbandsebene ausgelost. Zum ausführlichen Artikel geht's hier entlang!

Die Partien mit Niederbayern-Beteiligung lauten wie folgt:

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Relegation zu den Bayernligen

Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten spielen nur eine Runde)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)

Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern
Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg

Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)
Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach
Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg


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Relegation zu den Landesligen

Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)


Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach
Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:
(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)
Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding
Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning