Jetzt LIVE: Die Relegations-Auslosung in Niederbayern

Die Zeremonienmeister der Auslosung: Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier, BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, Bezirksvorsitzender Harald Haase und Moderator und Fußball-Koryphäe Tobias Wittenzellner (heute Karriereende, by the way). – Foto: FuPa

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.

Gruppe DingolfingTSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach IIGruppe PfarrkirchenSG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV VilslernKreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 1: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Spiel 2: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 3: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Spiel 4: Kreisklassen-11./12. oder bester 13. - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 5: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Spiel 6: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 7: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.Spiel 8: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.





+++ 20:35 Uhr: jetzt die Kreisklassen-Auslosung im Osten!



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing

Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (NOOOO! Wäre so geil gewesen, gegen Ronschdorf 😪)

Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte

Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling GEEEEIL Lokalderby 😍 (in Schöfweg)



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald

Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach

Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg



Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.





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Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen ( 17 Uhr in Volkenschwand)

Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen (14 Uhr in Mallersdorf)



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen (17 Uhr in Vilsbiburg)

Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt 😍 (14 Uhr in Mitterskirchen)



Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.







+++ 20:17 Uhr: Weiter geht's mit der Kreisliga im Osten!





Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)





Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (in Bernried)

Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (in Neuhausen)



Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (in Neukirchen v.W.)

Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (in Tittling)



Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.





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+++ 20:15 Uhr: Das war die Bezirksliga-Relegation! Natürlich überragend, dass Huading vs. Soizweg Realität geworden ist! 🤩





Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)



Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - 18 Uhr)

Spiel 1: SV Hutthurm - FC Salzweg (beim 1. FC Passau) GEIL 🤩

Spiel 2: TSV Oberschneiding - SpVgg Niederalteich (bei der SpVgg Plattling)

Spiel 3: TSV Neustadt/Donau - TV Geisenhausen (in Hohenthann)

Spiel 4: FC Dingolfing II - SV Sallach (beim TSV Bayerbach)



Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.









+++ 19:42 Uhr: Gleich wird's spannend. Los geht's mit der Bezirksliga-Relegation. Gerade werden aber erstmal Lichtproben und Fotos gemacht...

