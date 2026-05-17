Jetzt LIVE: Die Relegations-Auslosung in Niederbayern

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.
+++ 20:50 Uhr: Und zu guter Letzt die Kreisklassen-Relegation im Westen!
Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen
Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain
Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.
+++ 20:35 Uhr: jetzt die Kreisklassen-Auslosung im Osten!
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing
Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (NOOOO! Wäre so geil gewesen, gegen Ronschdorf 😪)
Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte
Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling GEEEEIL Lokalderby 😍 (in Schöfweg)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald
Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach
Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg
Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.
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Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)
Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen ( 17 Uhr in Volkenschwand)
Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen (14 Uhr in Mallersdorf)
Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen (17 Uhr in Vilsbiburg)
Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt 😍 (14 Uhr in Mitterskirchen)
Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.
+++ 20:17 Uhr: Weiter geht's mit der Kreisliga im Osten!
Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)
Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (in Bernried)
Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (in Neuhausen)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)
Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (in Neukirchen v.W.)
Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (in Tittling)
Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.
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+++ 20:15 Uhr: Das war die Bezirksliga-Relegation! Natürlich überragend, dass Huading vs. Soizweg Realität geworden ist! 🤩
Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)
Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - 18 Uhr)
Spiel 1: SV Hutthurm - FC Salzweg (beim 1. FC Passau) GEIL 🤩
Spiel 2: TSV Oberschneiding - SpVgg Niederalteich (bei der SpVgg Plattling)
Spiel 3: TSV Neustadt/Donau - TV Geisenhausen (in Hohenthann)
Spiel 4: FC Dingolfing II - SV Sallach (beim TSV Bayerbach)
Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.
+++ 19:42 Uhr: Gleich wird's spannend. Los geht's mit der Bezirksliga-Relegation. Gerade werden aber erstmal Lichtproben und Fotos gemacht...
Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen
Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain
Gruppe Dingolfing
TSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach II
Gruppe Pfarrkirchen
SG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV Vilslern
Gruppe Kelheim-Landshut
SV Münchnerau-Landshut, VfR Laberweinting, SV Ettenkofen, SG Rottenburg/Oberhatzkofen
Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen
TSV Gangkofen, DJK TSV Ast, DJK-TSV Dietfurt, SV Eintracht Oberdietfurt
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Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten spielen nur eine Runde)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern
Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)
Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach
Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg
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Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach
Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:
(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)
Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding
Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning