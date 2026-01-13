JETZT LIVE: Die Auslosung des Verbandspokals am Mittelrhein

Am Dienstag, den 13. Januar 2026, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Viertelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.

+++ 19:32 Uhr: Weiter gehts mit dem männlichen Nachwuchs. Den Beginn machen die B-Junioren im ARAG-Pokal mit Stefan Krämer.

+++ 19:23 Uhr: Die C-Juniorinnen sind also auch durch – weiter mit den B-Juniorinnen!

SPIEL 1: Vorwärts Spoho – 1. FC Köln

SPIEL 2: TuS Roisdorf – Alemannia Aachen

SPIEL 3: SoccerLife Düren – GW Brauweiler

SPIEL 4: SV Buschdorf – SF Troisdorf

SPIEL 5: 1. FFC Bergisch Gladbach – SSV Plittersdorf

SPIEL 6: SV Kaster – FC Rheinsüd Köln

SPIEL 7: VfJ Laurensberg – Bayer 04 Leverkusen

SPIEL 8: SV Menden – TuS Chlodwig Zülpich

+++ 19:17 Uhr: Das waren also die D-Juniorinnen, weiter geht es in wenigen Augenblicken mit den C-Juniorinnen

SPIEL 1: SV Menden – FC Rheinsüd Köln

SPIEL 2: SSV Plittersdorf – Bayer 04 Leverkusen

SPIEL 3: 1. FC Köln – Preußen Bonn

SPIEL 4: FFC Bergheim – TuS Stammheim

SPIEL 5: Alemannia Aachen – Viktoria Birkesdorf

SPIEL 6: SG Morsbach – SC Rheinbach

SPIEL 7: TuS Chlodwig Zülpich – GW Brauweiler

SPIEL 8: SF Troisdorf – VfJ Laurensberg

+++ 19:11 Uhr: Auslosung der D-Juniorinnen geht los

+++ 19:10 Uhr: Mit Julia Breuer ist nun die stellvertretende Vorsitzende des Mädchenspielausschuss da. Jetzt könnte es bald ernst werden – zumindest mit den Juniorinnen.

+++ 19:06 Uhr: Loskugeln sind aber noch nicht zu sehen... 🫣

+++ 19:03 Uhr: Es geht los!

+++ 18:58 Uhr: Eine Besonderheit wird es bei der Auslosung im Mittelrheinpokal der Frauen geben. Da Eintracht Hohkeppel seine Mannschaft zurückgezogen hat, wird es vermutlich ein Freilos im Viertelfinale geben!

+++ 18:53 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Neben den Herren- und Frauen-Pokalwettbewerben werden auch die A- und B-Junioren-Verbandspokale ausgelost. Und Premiere: Die Auslosung der ARAG-Pokale der D-, C- und B-Juniorinnen werden ebenfalls heute Abend ausgelost. Könnte ein kleiner Marathon werden, mal sehen. 😉



Diese Teams sind noch dabei

Mittelrheinpokal der Herren

Alemannia Aachen (3. Liga)

Viktoria Köln (3. Liga)

Bonner SC (RL)

SC Fortuna Köln (RL)

SV Eintracht Hohkeppel (MRL)

Siegburger SV 04 (MRL)

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (LL)

SSV Jan Wellem 05 (BZL)

Mittelrheinpokal der Frauen

Vorwärts Spoho Köln (RL)

SC Fortuna Köln (RL)

TuS Homburg-Bröltal (MRL)

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten (MRL)

TSV Alemannia Aachen (MRL)

SV Eintracht Hohkeppel (LL)

Bedburger BV (LL)

Viktoria Köln (LL)

Verbandspokal der A-Junioren

1. FC Köln (U19-DFB-NL)

Bayer 04 Leverkusen (U19 DFB-NL)

Viktoria Köln (U19 DFB-NL)

TSV Alemannia Aachen (U19 DFB-NL)

SC Fortuna Köln (U19 DFB-NL)

SV Deutz 05 (MRL)

FC Hennef 05 (MRL)

1. FC Düren (MRL)

FC Hürth (MRL)

SV Eilendorf (MRL)

Bonner SC (MRL)

FC Rheinsüd Köln (MRL)

JSG Erft 01 Euskirchen (BZL)

FC Wegberg-Beeck (BZL)

SV Schlebusch (BZL)

Rasensport Brand (BZL)

SV Frömmersbach (KSL)

Verbandspokal der B-Junioren

1. FC Köln (U17 DFB-NL)

Bayer 04 Leverkusen (U17 DFB-NL)

Viktoria Köln (U17 DFB-NL)

FC Hennef 05 (U17 DFB-NL)

TSV Alemannia Aachen (MRL)

SC Fortuna Köln (MRL)

Bonner SC (MRL)

1. FC Düren (MRL)

FC Rheinsüd Köln (MRL)

FC Wegberg-Beeck (MRL)

SV Deutz 05 (MRL)

SV Bergisch Gladbach 09 (MRL)

SC West Köln (MRL)

VfL 08 Vichttal (MRL)

JFV Siebengebirge (KSL)

SC Fortuna Bonn (BZL)

SV Rheidt (BZL)

RS19 Waldbröl (KSL)

JSG Kommern/Firmenich (KK)

Sieger aus SF Troisdorf (BZL) vs. 1.FC Spich (BZL)

Geplante Spieltermine gemäß Rahmenterminkalender

Mittelrheinpokal der Herren

Viertelfinale: 24. bis 26. Februar 2026

Halbfinale: 24. bis 26. März 2026

Finale: 23. Mai 2026

Mittelrheinpokal der Frauen

Viertelfinale: 8. Februar 2026

Halbfinale: 29. März 2026

Finale: 1. Mai 2026

Verbandspokal der A-Junioren

Runde 1: 25. Februar 2026

Runde 2: 11. März 2026

Achtelfinale: 25. März 2026

Viertelfinale: 22. April 2026

Halbfinale: 7. Mai 2026

Finale: 27. Mai 2026

Verbandspokal der B-Junioren

Runde 1: 25. Februar 2026

Runde 2: 11. März 2026

Achtelfinale: 25. März 2026

Viertelfinale: 22. April 2026

Halbfinale: 6. Mai 2026

Finale: 20. Juni 2026