Jetzt LIVE: DFB-Pokal-Auslosung: 32 Klubs, zwei Lostöpfe & Felix Brych

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals wird in diesem Moment ausgelost. Ort der Ziehung ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Als „Losfee“ fungiert der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Felix Brych. Wir berichten an diese Stelle LIVE!
Spiel 16: FC St. Pauli – TSG Hoffenheim
Spiel 15: 1. FC Köln – FC Bayern München
Spiel 14: VfL Wolfsburg – Holstein Kiel
Spiel 13: FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart
Spiel 12: SC Paderborn – Bayer 04 Leverkusen
Spiel 11: Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg
Spiel 10: FC Augsburg – VfL Bochum
Spiel 9: SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04
Spiel 8: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund
Spiel 7: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern
Spiel 6: Hertha BSC – SV Elversberg
Spiel 5: Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
Spiel 4: 1. FC Heidenheim – Hamburger SV
Spiel 3: 1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld
Spiel 2: Energie Cottbus – RB Leipzig
Spiel 1: FV Illertissen – 1. FC Magdeburg
+++ 19:12 Uhr: 16 Paarungen werden heute gelost, am 28. und 29.10. soll die zweite Runde ausgetragen werden. Jetzt geht es aber los!
+++ 19:10 Uhr: Mit eine Rückblick auf die Karriere von Felix Brych geht es weiter – schön langsam könnten aber auch die Kugeln rollen. Oder besser gesagt gezogen werden.
+++ 19:06 Uhr: Der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Felix Brych sind nun bereit. Zunächst werden die Partien mit Beteiligung von Illertissen und Energie Cottbus gezogen, da diese Vereine Heimrecht genießen.
+++ 19:04 Uhr: Karl-Heinz Bachthaler vom FVI im Interview. Über 1.000 Leute fiebern auf dem Marktplatz in Illertissen der Auslosung entgegen. Der Wunsch von Bachthaler: Ein Erstligist soll es sein – wenig Überraschen! 😉
+++ 19:00 Uhr: Die ARD fasst die Highlights nochmal zusammen. Natürlich auch die Sensation des FV Illertissen, der einzige Regionalligist, der es in die zweite Rund geschafft hat.
Das Prozedere sieht wie gewohnt zwei Lostöpfe vor: Im „Amateurtopf“ befinden sich die noch verbliebenen Vertreter aus der 3. Liga und den Regionalligen, im „Profitopf“ die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. Solange der Amateurtopf gefüllt ist, wird bei jeder Paarung zuerst aus diesem gezogen. Erst wenn er leer ist, kommen ausschließlich Lose aus dem Profitopf zum Einsatz.
Amateurtopf
Energie Cottbus (3. Liga)
FV Illertissen (Regionalliga)
Profitopf
RB Leipzig (Bundesliga)
Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)
Borussia Dortmund (Bundesliga)
SC Freiburg (Bundesliga)
VfL Wolfsburg (Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
1. FC Union Berlin (Bundesliga)
1. FC Köln (Bundesliga)
FC Augsburg (Bundesliga)
FSV Mainz 05 (Bundesliga)
1. FC Heidenheim (Bundesliga)
TSG Hoffenheim (Bundesliga)
FC St. Pauli (Bundesliga)
Hamburger SV (Bundesliga)
1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)
FC Schalke 04 (2. Bundesliga)
Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)
VfL Bochum (2. Bundesliga)
SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)
SC Paderborn (2. Bundesliga)
1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
SV Elversberg (2. Bundesliga)
Karlsruher SC (2. Bundesliga)
Holstein Kiel (2. Bundesliga)
SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)
Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga)
Gespielt wird am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Oktober. Die konkreten Uhrzeiten folgen in den Tagen nach der Auslosung.
2. Bundesliga (4)
Preußen Münster
Eintracht Braunschweig
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
3. Liga (9)
SSV Ulm 1846
Jahn Regensburg
1. FC Saarbrücken
Energie Cottbus
SV Wehen Wiesbaden (Hessen)
Viktoria Köln (Mittelrhein)
1. FC Schweinfurt (Meister Regionalliga Bayern)
Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
Rot-Weiss Essen (Niederrhein)
Regionalliga (14)
FC Gütersloh (Vizemeister Regionalliga West)
SV Sandhausen (Baden)
FV Illertissen (Bayern)
BFC Dynamo (Berlin)
Eintracht Norderstedt (Hamburg)
Blau-Weiß Lohne (Niedersachsen)
1. FC Lok Leipzig (Sachsen)
Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)
VfB Lübeck (Schleswig-Holstein)
ZFC Meuselwitz (Thüringen)
Sportfreunde Lotte (Finalist Landespokal Westfalen)
SG Sonnenhof Großaspach (Württemberg)
FC 08 Homburg (Saarland)
Bahlinger SC (Südbaden)
Oberliga (5)
SV Atlas Delmenhorst (Niedersachsen)
FV Engers 07 (Rheinland)
FK Pirmasens (Südwest)
SV Hemelingen (Bremen)
RSV Eintracht 1949 (Brandenburg)
Neben den 36 Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga der abgelaufenen Saison sind stets die vier Bestplatzierten der 3. Liga aus der vorangegangenen Spielzeit sicher dabei.
Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
1. Runde: 15. bis 18. August 2025 sowie 26. und 27. August 2025
2. Runde: 28. und 29. Oktober 2025
Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
Halbfinale: 21. und 22. April 2026
Finale: 23. Mai 2026
Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte, um alle 63 Partien live zu übertragen. Wie im Vorjahr werden auch in dieser Saison 15 Partien live im Free-TV zu sehen sein, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Die ARD und das ZDF teilen sich diese Rechte auf. Zudem bieten die Sender umfangreiche Highlights an.
1. Hauptrunde: 211 886 €
2. Runde: 423 772 €
Achtelfinale: 847 544 €
Viertelfinale: 1 695 088 €
Halbfinale: 3 390 175 €
Finalverlierer: 2 880 000 €
Pokalsieger: 4 320 000 €
Bei den Einnahmen aus Eintrittskartenverkauf und Bandenwerbung müssen die Kontrahenten nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. Zehn Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.
Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 in Kraft getreten ist, ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League.
Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokalendspiels kann in keinem Fall profitieren.
24/25 VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 4:2
23/24 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1:0
22/23 RB Leipzig - SC Freiburg 2:0
21/22 RB Leipzig - SC Freiburg 5:3 n.E.
20/21 Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1
19/20 FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2
18/19 FC Bayern München - RB Leipzig 3:0
17/18 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1
16/17 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1
15/16 FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:3 n.E.
14/15 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1
13/14 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 n.V.
In den goldenen Kelch passen knapp acht Liter Flüssigkeit.