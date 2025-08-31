Jetzt LIVE: DFB-Pokal-Auslosung: 32 Klubs, zwei Lostöpfe & Felix Brych

LIVETICKER

+++ 19:30 Uhr: Und das war es auch schon mit der Auslosung!

+++ 19:28 Uhr: Das war es also mit der Auslosung. Und Felix Brych hat mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund einen Kracher gezogen. Die Bayern sind in Köln gefordert und auch in Mainz kommt es zu einem Erstliga-Duell, wenn man Titelverteidiger VfB Stuttgart empfängt.

Spiel 16: FC St. Pauli – TSG Hoffenheim

Spiel 15: 1. FC Köln – FC Bayern München

Spiel 14: VfL Wolfsburg – Holstein Kiel

Spiel 13: FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

Spiel 12: SC Paderborn – Bayer 04 Leverkusen

Spiel 11: Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

Spiel 10: FC Augsburg – VfL Bochum

Spiel 9: SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04

Spiel 8: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

Spiel 7: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern

Spiel 6: Hertha BSC – SV Elversberg

Spiel 5: Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Spiel 4: 1. FC Heidenheim – Hamburger SV

Spiel 3: 1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld

Spiel 2: Energie Cottbus – RB Leipzig

Spiel 1: FV Illertissen – 1. FC Magdeburg

+++ 19:12 Uhr: 16 Paarungen werden heute gelost, am 28. und 29.10. soll die zweite Runde ausgetragen werden. Jetzt geht es aber los!

+++ 19:10 Uhr: Mit eine Rückblick auf die Karriere von Felix Brych geht es weiter – schön langsam könnten aber auch die Kugeln rollen. Oder besser gesagt gezogen werden.

+++ 19:06 Uhr: Der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Felix Brych sind nun bereit. Zunächst werden die Partien mit Beteiligung von Illertissen und Energie Cottbus gezogen, da diese Vereine Heimrecht genießen.

+++ 19:04 Uhr: Karl-Heinz Bachthaler vom FVI im Interview. Über 1.000 Leute fiebern auf dem Marktplatz in Illertissen der Auslosung entgegen. Der Wunsch von Bachthaler: Ein Erstligist soll es sein – wenig Überraschen! 😉

+++ 19:00 Uhr: Die ARD fasst die Highlights nochmal zusammen. Natürlich auch die Sensation des FV Illertissen, der einzige Regionalligist, der es in die zweite Rund geschafft hat.

Das Prozedere sieht wie gewohnt zwei Lostöpfe vor: Im „Amateurtopf“ befinden sich die noch verbliebenen Vertreter aus der 3. Liga und den Regionalligen, im „Profitopf“ die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. Solange der Amateurtopf gefüllt ist, wird bei jeder Paarung zuerst aus diesem gezogen. Erst wenn er leer ist, kommen ausschließlich Lose aus dem Profitopf zum Einsatz.