JETZT LIVE: C-Ligist Warden fordert Oidtweiler

– Foto: Michael Tribbels

Wenn heute Abend um 20 Uhr das Flutlicht angeht, blickt der Aachener Kreispokal nach Warden. Mit Eintracht Warden steht der einzig verbliebende C-Ligist in dieser Phase des Wettbewerbs – und das keineswegs zufällig. Der Underdog warf bereits den Bezirksligisten Alemannia Mariadorf aus dem Wettbewerb und setzte sich zuvor souverän mit 4:1 gegen den A-Ligisten DJK Arminia Eilendorf durch. Nun wartet mit Concordia Oidtweiler der nächste klassenhöhere Gegner.

Sein eigenes Team habe den Wettbewerb von Beginn an ernst genommen. „Ich spüre innerhalb der Mannschaft eine hohe Motivation für den Pokalwettbewerb. Wir haben das klare Ziel, ins Halbfinale einzuziehen.“ Die viel zitierte „David-gegen-Goliath“-Rolle sieht Schalge eher als mediales Narrativ: „Für Zuschauer und Presse ist das vielleicht ein größeres Thema als für uns. Wir bereiten die Mannschaft genauso gewissenhaft vor wie auf ein Ligaspiel. Da spielt die Liga des Gegners keine Rolle.“

Oidtweilers Trainer Sven Schalge warnt trotz klarer Favoritenrolle vor Leichtsinn: „Da es sich um ein K.O.-Spiel handelt, spielt die Ligazugehörigkeit keine Rolle. Wir begegnen Warden unabhängig von der Liga mit dem nötigen Respekt und wollen unsere Leistung abrufen.“ Dass Warden bereits zwei höherklassige Teams eliminiert hat, erhöhe den Respekt nicht zusätzlich – denn dieser sei ohnehin Grundvoraussetzung. „Wir sollten immer den nötigen Respekt vor dem Gegner haben – unabhängig von der Ligazugehörigkeit und Ergebnissen in der Vergangenheit.“

Auch an der Motivation zweifelt er nicht: „Wer in einem Pokal-Viertelfinale nicht motiviert ist, ist bei uns fehl am Platz.“ Personell und taktisch werde man nichts dem Zufall überlassen: „Wir werden wie immer in Pflichtspielen mit dem aus unserer Sicht besten Matchplan ins Spiel gehen.“ Entscheidend sei am Ende, „dass wir unsere bestmögliche Leistung abrufen. Dann haben wir gute Chancen, das Feld als Sieger zu verlassen.“

Ganz anders, aber nicht minder selbstbewusst klingt Wardens Coach Willy Jung. Für ihn ist das Viertelfinale weit mehr als nur ein weiteres Spiel: „Das ist eine riesige Chance, auf uns als Verein aufmerksam zu machen und zu zeigen, was hier in den letzten beiden Jahren entstanden ist. Die Mannschaft hat in den letzten anderthalb Jahren Enormes geleistet.“ Die Vorfreude im Team sei riesig: „Die Jungs freuen sich brutal darauf, sich im Pokal gegen diesen Gegner auf heimischem Platz zeigen und messen zu dürfen.“

Den bisherigen Pokalerfolg führt Jung auf eine klare Spielidee und mannschaftliche Geschlossenheit zurück: „Wir agieren geschlossen und haben eine klare Idee von dem, was wir auf den Platz bringen möchten – vor allem, wie unser Fußball aussehen soll.“ Zwar habe man in einzelnen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück gehabt, „dennoch hat sich die Mannschaft den Erfolg erarbeitet und auch verdient“. Was Warden besonders auszeichne: „Wir gehen über 90 Minuten – und wenn es sein muss auch länger.“

Die Rollen sind für Jung klar verteilt: „Die Karten liegen eindeutig bei Oidtweiler. Wir starten als Underdog, aber wir sind uns bewusst, dass wir nicht durch Freilose im Viertelfinale stehen.“ Man wisse um die Qualität des Gegners: „Oidtweiler kommt als eingespielte Mannschaft mit hoher individueller Klasse und klarer Struktur im Ballbesitz. Es wird für uns eine große Anstrengung, gegen den Ball die Räume eng zu machen.“ Dennoch habe man einen Plan und wolle „alle Waffen, die wir haben, auf den Platz bringen“.

Unterschätzt werde man inzwischen ohnehin nicht mehr, glaubt Jung: „Bereits gegen Mariadorf hatten wir nicht mehr den Vorteil, unterschätzt zu werden. Die Jungs treten mit einer brutalen Mentalität, spielerischer Klasse und einer klaren Spielidee an – unterschätzen sollte uns keiner.“

Emotional wird es ohnehin. „Zuhause bei Flutlicht, bei voller Kulisse und mit der Unterstützung unserer Fans gegen einen höherklassigen Gegner anzutreten – mehr geht nicht im Fußball“, sagt Jung. Seine Mannschaft wolle mutig auftreten und „solange wie möglich Paroli bieten“. Und selbst für den Fall eines Ausscheidens überwiegt der Stolz: „Wir sind der erste C-Kreisligist, der in dieser Runde des Pokals antreten darf. Das ist einzigartig – und das werden wir genießen, auch wenn unser Pokalmärchen heute enden sollte.“

Zusätzliche Brisanz erhält das Duell durch den Blick auf die nächste Runde: Der Sieger trifft im Halbfinale auf den Landesligisten Rasensport Brand – die nächste große Herausforderung wartet also bereits.