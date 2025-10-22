Jetzt Ligaleiter werden und bei der Datenpflege helfen

Ihr kennt das vielleicht: Ihr wollt für euren Favoriten in der Elf der Woche abstimmen - aber es fehlen Aufstellung und Daten. Ihr habt die Chance, daran etwas zu ändern. Denn FuPa ist keine reine Nachrichtenseite, die euch nur mit Inhalten versorgt, sondern in erster Linie ein Mitmachportal von Fußballern für Fußballer.



Vereine, Funktionäre, aber vor allem jeder einzelne Spieler können dazu beitragen, dass sich die Seite immer weiter mit Leben füllt. Dafür sind wir auf eure Hilfe angewiesen.

Wir suchen auf freiwilliger Basis motivierte Ligaleiter (gerne auch mehrere Ligaleiter als Team), die bereit sind, einzelne (oder mehrere) Ligen zu verwalten.

Ein Ligaleiter kann:

- Statistiken wie Aufstellungen eintragen (u.a. zur Generierung der „Topelf der Woche“)

- Kader aller Vereine und Spielerprofile bearbeiten

- Fotos hochladen sowie Spielertransfers eintragen

- Spielverlegungen, Zuschauerzahlen, Schiedsrichter-Ansetzungen und vieles mehr ist möglich

- für schnelle Ergebnis-Erfassung sorgen

- oder Spielberichte sowie Liga-Neuigkeiten schreiben