Jetzt Ligaleiter werden und bei der Datenpflege helfen

FuPa begleitet die Ligen im Fußball in der Region. Neben den Vereinsverwaltern möchten wir auch Ligaverwalter für uns gewinnen. Kurzum: Einen zuverlässigen Ansprechpartner, der übergeordnet die Leitung für alle Klubs eine gesamten Liga übernimmt und dafür sorgt, dass "der Laden läuft".
Ihr kennt das vielleicht: Ihr wollt für euren Favoriten in der Elf der Woche abstimmen - aber es fehlen Aufstellung und Daten. Ihr habt die Chance, daran etwas zu ändern. Denn FuPa ist keine reine Nachrichtenseite, die euch nur mit Inhalten versorgt, sondern in erster Linie ein Mitmachportal von Fußballern für Fußballer.
Vereine, Funktionäre, aber vor allem jeder einzelne Spieler können dazu beitragen, dass sich die Seite immer weiter mit Leben füllt. Dafür sind wir auf eure Hilfe angewiesen.
Wir suchen auf freiwilliger Basis motivierte Ligaleiter (gerne auch mehrere Ligaleiter als Team), die bereit sind, einzelne (oder mehrere) Ligen zu verwalten.
Ein Ligaleiter kann:
- Statistiken wie Aufstellungen eintragen (u.a. zur Generierung der „Topelf der Woche“)
- Kader aller Vereine und Spielerprofile bearbeiten
- Fotos hochladen sowie Spielertransfers eintragen
- Spielverlegungen, Zuschauerzahlen, Schiedsrichter-Ansetzungen und vieles mehr ist möglich
- für schnelle Ergebnis-Erfassung sorgen
- oder Spielberichte sowie Liga-Neuigkeiten schreiben
Was ihr an Voraussetzungen für eine Ligaleitung mitbringen müsst? Einfach nur Leidenschaft für den Fußball und der Spaß an Statistiken bzw. am Schreiben! Unsere Redaktion hilft euch gerne beim Einstieg und gibt die nötigen Tipps.
Egal ob Frauen, Herren oder Jugend, egal ob Kreis- oder Bezirksliga - bei Interesse melde Dich bitte per Mail mit dem Betreff "Liga-Leitung".
Wir freuen uns auf euch.
