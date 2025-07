„Jetzt liegt die Messlatte weit oben“: VfB Hallbergmoos siegt am ersten Spieltag

Die Tribüne war voll, der Fanclub wiederbelebt und die ausgewechselten Spieler wurden frenetisch gefeiert. Das alles hat es in Hallbergmoos schon lange nicht mehr gegeben.

Hallbergmoos – Vor 600 Zuschauern im Auftaktspiel der Landesliga meldete sich der VfB Hallbergmoos mit einem 1:0 (0:0) gegen den TSV Wasserburg eindrucksvoll zurück. Trainer Andreas Giglberger scheint den VfB zusammen mit seinen Trainerkollegen Andi Kostorz (stand auf dem Platz) und Mario Mutzbauer (beruflich verhindert) nach einem Jahr zum Vergessen wachgeküsst zu haben. Auch wenn beim Start nicht alles rund lief, war es ein unfassbar leidenschaftlicher Auftritt. Am Ende war der Sieg zwar glücklich, aber doch auch verdient.

Am ersten Spieltag trafen sich gleich die beiden möglicherweise besten Mannschaften der Liga zu einem Fußballspiel auf Bayernliganiveau. Wasserburg stand defensiv brutal stabil, und Hallbergmoos hielt mit unendlicher Leidenschaft dagegen. In der ersten Halbzeit war der Kick intensiv und leidenschaftlich, aber noch ohne Torgefahr. Außer Fanliebling Tobias Krause kam keiner entscheidend durch. Der Hallbergmooser setzte den Ball aber neben das Tor.

Die Entscheidung fällt aus elf Metern

Der Moment des Spiels war dann ein Elfmeter. Nach einer Hereingabe von Krause brachte Wasserburg den Ball nicht weit genug weg, und das Foul an David Küttner war so eindeutig, dass es nach dem Pfiff nichts zu diskutieren gab. Bei der Vollstreckung winkte Scharfschütze Andreas Kostorz ab („Als Trainer schieße ich keine Elfmeter“). Also nahm sich Arian Kurmehaj die Kugel, verlud den Torwart und stellte auf 1:0. (73.). Die Tribüne explodierte.

„Das Momentum war auf unserer Seite“, sagte später Coach Giglberger. Der VfB warf sich in jeden Schuss, lebte jeden Zweikampf und rannte jedem Ball hinterher, auch wenn die Wege noch so lang waren. Die Fans feierten den Einsatz und die Leidenschaft, die man ein Jahr lang nahezu vollständig vermisst hatte.

„Zwei Topmannschaften auf dem Platz“

Wasserburg musste sich nach dem Wirkungstreffer erst sammeln, hatte am Ende aber noch zwei gute Chancen. Bei einem Lattentreffer in der 96. Minute atmeten die Hallbergmooser ganz tief durch, bevor die ersten drei Punkte gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga im Sack waren.

„Jetzt liegt die Messlatte ganz weit oben“, sagte Giglberger. Er wusste um das besondere Spiel („Da waren zwei Topmannschaften auf dem Platz“), war geflasht vom Stadionfest („Wir wissen, was die volle Tribüne ausmachen kann“) und wies darauf hin, dass es ein geiles Spiel war, aber eben auch das erste einer langen Saison. So darf es gerne weitergehen für den VfB.

VfB Hallbergmoos – TSV Wasserburg 1:0 (0:0).

Aufstellung VfB: Riedmüller – Mömkes, Wimmer, Opitz, Schmit – Kostorz, Mayr, Krause (90.+1 M. Sassmann), Küttner (83. Müller), Vukman (70. Y. Sassmann) – Kurmehaj (83. Tzikas). Tor: 1:0 Kurmehaj (73., Foulelfmeter). Gelbe Karte: Mayr. Gelbrot: Mayr (78., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Ilirjan Morina (FSV Landau). Zuschauer: 600.