Jetzt legt auch der FC Grünthal los

Jetzt startet auch der FC Grünthal in die neue Saison der Fußball-Kreisliga: Mit viel Schwung geht’s am kommenden Freitag zum ASV Großholzhausen, nachdem man zum Auftakt letztes Wochenende spielfrei hatte … An der Seitenlinie steht mit Mario Sinicki (Foto) ein neuer Mann, der dem Team nicht nur ein neues Spielsystem verordnet hat, sondern auch für frischen Elan im gesamten Umfeld sorgt.

Am Freitag steigt das Team um den neuen Coach Mario Sinicki ins Geschehen ein.

Auf der Zugangsseite durfte sich der Verein über Abdullah Eryilmaz freuen, der neu zum Team stieß und bereits erste Akzente setzte. Ebenfalls eine Art „gefühlter Neuzugang“ ist Sebastian Esser, der nun regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen kann, da er beruflich in der Region stationiert ist.

Personell blieb der Kader weitgehend zusammen – mit einer Ausnahme: Vitus Unterhuber, langjähriger Leistungsträger, beendete im Sommer seine Karriere.

Durchwachsene Vorbereitung mit Licht und Schatten

Die Vorbereitung verlief aus sportlicher Sicht durchwachsen, bot aber durchaus positive Ansätze. Insgesamt standen sieben Testspiele auf dem Programm:

· Siege gegen SV Linde Tacherting (4:1) und TSV Schnaitsee (3:2) zeigten das vorhandene Potenzial.

· Ein spektakuläres 4:4 in der Generalprobe gegen Baldham-Vaterstetten verdeutlichte Offensivqualität, aber auch Schwächen im Defensivverhalten.

· Vier Niederlagen – gegen Bezirksligist FC Langengeisling (1:3), FC Moosburg (0:3), TSV Neumarkt-St. Veit (2:3) und SC Anger (2:3) – offenbarten noch Luft nach oben in der Abstimmung und Konstanz.

Trainer Sinicki zeigte sich dennoch optimistisch: „Die Vorbereitung war intensiv, wir haben viel ausprobiert. Jetzt zählt der Start.“

Alle heiß auf den Liga-Beginn

Die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist im Grünthaler Lager deutlich zu spüren. Am Freitag gastiert der FCG zum Auftakt bei Großholzhausen. Anpfiff ist um 20 Uhr unter Flutlicht.

Bis auf die urlaubsbedingt fehlenden Ahmed Sabic und Stefan Köbinger stehen alle Spieler zur Verfügung. Die Mannschaft ist motiviert und brennt darauf, die ersten Punkte einzufahren und unter dem neuen Coach ein Ausrufezeichen zu setzen.

Fazit: Der FC Grünthal startet mit einem Mix aus neuem Impuls, eingespieltem Kader und realistischem Optimismus in die Saison. Gelingt ein erfolgreicher Auftakt in Großholzhausen, könnte das neue Kapitel unter Mario Sinicki gleich ein vielversprechendes werden.