– Foto: Husqvarna Deutschland

Jetzt leasen, erst im April bezahlen!

Sie spielen mit dem Gedanken, das zeitintensive Mähen Ihrer Sportplätze einem CEORA Mähroboter von Husqvarna zu überlassen, aber scheuen die Investition? Dann ist das aktuelle Leas-Plus Angebot für Fußballvereine die ideale Lösung: Bei Abschluss bis 15. Dezember 2025, erhalten Sie 5% Rabatt auf einen Lease-Plus Vertrag, während der gesamten 5-jährigen Leasinglaufzeit.

Neben dem Preisvorteil ist ein weiterer Bonuspunkt, dass die erste Zahlung erst im April 2025 fällig wird. Sie können also bereits jetzt ihre Entscheidung treffen und starten mit der Rückzahlung der reduzierten Monatsrate erst im kommenden Jahr. So sparen Sie und können von den vielfältigen Vorteilen profitieren, die Ihnen Lease Plus bietet: Keine Anfangsinvestitionen

Installation durch autorisierten Fachhändler

Regelmäßige Wartung

Reparaturen (Verbrauchs- und Verschleißteile ausgenommen)

Versicherung einschließlich Diebstahlschutz

Software-Aktualisierungen

Saisonales Paket mit Klingen (300 Stück)

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.husqvarna.com/de/ceora-leasingangebot Wer sich zunächst für das vielfältige Sortiment an Husqvarna Mährobotern und deren Vorteile informieren möchte, kann sich hierzu auf der Husqvarna Website informieren.