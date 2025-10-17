Jetzt leasen, erst im April bezahlen!

Sie spielen mit dem Gedanken, das zeitintensive Mähen Ihrer Sportplätze einem CEORA Mähroboter von Husqvarna zu überlassen, aber scheuen die Investition? Dann ist das aktuelle Leas-Plus Angebot für Fußballvereine die ideale Lösung:
Bei Abschluss bis 15. Dezember 2025, erhalten Sie 5% Rabatt auf einen Lease-Plus Vertrag, während der gesamten 5-jährigen Leasinglaufzeit.
Neben dem Preisvorteil ist ein weiterer Bonuspunkt, dass die erste Zahlung erst im April 2025 fällig wird. Sie können also bereits jetzt ihre Entscheidung treffen und starten mit der Rückzahlung der reduzierten Monatsrate erst im kommenden Jahr. So sparen Sie und können von den vielfältigen Vorteilen profitieren, die Ihnen Lease Plus bietet:
Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.husqvarna.com/de/ceora-leasingangebot
Wer sich zunächst für das vielfältige Sortiment an Husqvarna Mährobotern und deren Vorteile informieren möchte, kann sich hierzu auf der Husqvarna Website informieren.
https://www.husqvarna.com/de/husqvarna-loesungen-fuer-sportvereine
Aus Erfahrung wissen wir, dass vor einer solch grundlegenden Entscheidung eine persönliche Beratung sehr wichtig ist. Wie wieviel Zeit steht für das Mähen zu Verfügung? Sollen auch Nebenflächen gemäht werden und wie groß sind diese? Welche Rasenqualität soll erreicht werden? Diese und viele andere Fragen lassen sich bei einem Gespräch vor Ort am besten klären. Hierfür stehen unsere Fachhändler wie auch unser Pro Robotics Team gerne zu Verfügung unter: prorobotics@husqvarnagroup.com