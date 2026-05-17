„Jetzt lassen wir die Sau raus“ – Moorenweis schlägt Maisach und wird Meister

Die Fußballer des TSV Moorenweis. – Foto: Bogdan Kramliczek

Der TSV Moorenweis feiert mit einem 4:0-Sieg die Meisterschaft. Nach 40 Jahren kehrt der Verein in die Bezirksliga zurück.

Historischer Erfolg für den TSV Moorenweis: Zum ersten Mal seit genau 40 Jahren ist der Verein wieder in der Bezirksliga. Weil am Vortag der SC Unterpfaffenhofen beim TSV Landsberg II verloren hatte, war der Vorsprung uneinholbar – und Moorenweis konnte mit dem 4:0 (2:0)-Sieg beim SC Maisach schon drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft feiern. Für die Maisacher wird derweil die Luft im Abstiegskampf immer dünner.

Musste Moorenweis’ 2. Abteilungsleiter Andreas Otter in der vergangenen Woche noch gewaltig zittern, so schenkten ihm seine Spieler diesmal einen geruhsamen Nachmittag. „Ein verdienter und souveräner Sieg“, fasste Otter nach der Partie zusammen. Die nahm früh eine klare Richtung. Bereits in den ersten 15 Minuten zeigten die Moorenweiser, dass sie nicht noch eine weitere Woche auf den Titelgewinn warten wollen: Erst traf Thomas Maier zum 1:0 (3.), dann erhöhte Christian Grabler nur kurz darauf auf 2:0 (14.). Danach beruhigte sich die Begegnung etwas. „Es ist normal, dass man in so einer Situation das Gas etwas rausnimmt“, so Otter.

In Gefahr geriet der Moorenweiser Erfolg aber nie. In der zweiten Halbzeit sorgte der Spitzenreiter durch zwei Tore von Michael Müller (74. und 90.) für klare Verhältnisse. „Das haben wir dann souverän heruntergespielt“, berichtete Otter. Mit dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. „Jetzt lassen wir die Sau raus“, versprach der 2. Abteilungsleiter. Erst wurde in Maisach gefeiert, dann noch in Moorenweis – der Auftakt eines Party-Marathons, wie Otter andeutete. „In einer Woche gegen Fuchstal wird eine noch größere Party steigen.“ (Thomas Benedikt)