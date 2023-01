Jetzt kommt der SV Veert ins Sammelalbum Am 5. Februar startet der Verein seine Sammelbilder-Aktion.

„Sammle deine Stars“ – die Sammelbilder-Aktionen in Zusammenarbeit mit Edeka Brüggemeier erfreuen sich bei den Sportvereinen im Gelderland mittlerweile schon seit Jahren großer Beliebtheit. Ab Februar wird jetzt auch beim SV Veert gesammelt, geklebt und getauscht, was das Zeug hält. Auf 48 Seiten finden sich 375 Sportlerinnen und Sportler der Schwarz-Gelben aus den Abteilungen Fußball, Volleyball, Breitensport und Turnen.

Der Startschuss zur Aktion, die bis in den April hinein im Dorf für viel Abwechslung sorgen wird, fällt am Sonntag, 5. Februar, im Rahmen einer großen Auftaktveranstaltung auf dem Vereinsgelände des SV Veert. Um 13 Uhr öffnen sich die Tore für Vereinsmitglieder, Familienangehörige, Freunde und Verwandte. Neben frisch Gegrilltem und anderen Leckereien wartet ein Rahmenprogramm mit Hüpfburg und Co. auf die kleinen und großen Gäste. Unter anderen werden auch „Jünter“ und „Erwin“ erwartet – die beliebten Maskottchen der Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Zwei Spiele des SV Veert runden den Nachmittag ab.

An diesem Tag erhalten alle Vereinsmitglieder, deren Konterfei in dem Heft abgebildet ist, ein Sammelheft sowie acht Klebebilder gratis. Tags darauf, am Montag, 6. Februar, geht’s dann auch in den beiden Gelderner Brüggemeier-Märkten am Ostwall und an der Annastraße sportlich zu. Je zehn Euro Einkaufswert bekommen die Kunden ein Päckchen mit vier Sammelbildern – spätestens um die Oster-Feiertage herum sollte manches Album mit den Veerter Sportstars prall gefüllt sein.