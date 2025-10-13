Jetzt klappt's auch auswärts: Überackers Frauen gewinnen in Alburg

Als Aufsteiger mischen Überackers Fußballerinnen die Landesliga auf. Nach dem Sieg in Alburg klettert das noch ungeschlagene Team auf Rang drei.

Überacker – Nachdem Überackers Landesliga-Fußballerinnen auswärts bislang nur Unentschieden geholt hatten, kehrten sie nun erstmals mit drei Punkten im Gepäck aus der Fremde zurück. Mit 5:2 (0:2) gewannen die Rot-Weißen bei Kellerkind FC Alburg. Damit bleibt der Aufsteiger aus Überacker weiterhin ungeschlagen. Drei Auswärts-Remis, zwei Heimsiege und nunmehr der erste Auswärts-Dreier ermöglichten den Sprung auf den dritten Tabellenplatz.

Dabei wusste die Fasching-Elf in den ersten 20 Minuten gar nicht, wie ihr geschah. Der Trainerwechsel bei Alburg, vor dem Fasching im Vorfeld gewarnt hatte, schien bei den Gastgeberinnen für einen Motivationsschub gesorgt zu haben. Allerdings hatte Überacker mit zwei katastrophalen Schnitzern in der Abwehr zu den beiden frühen Treffern regelrecht eingeladen, berichtete Fasching. Seine Spielerinnen waren in der Anfangsphase überhaupt nicht mit dem Gegner zurechtgekommen. Maike Lehner (5.) und Lena Hasenclever (10.) nutzten jedenfalls die Unsicherheit bei Überacker und sorgten für die Alburgs überraschende 2:0-Führung.

Es dauerte eine Weile, bis sich die Rot-Weißen gefangen hatten und zu ersten Torchancen kamen. „Wir hätten mit einem 2:2 in die Pause gehen können“, trauerte Fasching schon in der ersten Halbzeit einigen vergebenen Chancen nach. In der Pause bestand dann Redebedarf. „Wir haben an uns geglaubt und sind mit der Einstellung, das Spiel können wir noch drehen, zurück auf den Platz.“

Das wirkte: Drei Minuten nach Wiederanpfiff traf Marie Wich zum Anschluss (48.) und wenig später die an diesem Tag überragende Fridos Tomangbe zum 2:2-Ausgleich (54.). In der Folgezeit bereitete Tomangbe auch noch die zwei Treffer durch die eingewechselte Sabrina Betz (67. und 79.), und nochmals für Wich (89.) mustergültig vor. (Dieter Metzler)