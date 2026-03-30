Jetzt kann die Rückrunde losgehen

Es stotterte mächtig beim TSV: Vorbereitung durch das ungewöhnlich lange Winterwetter schlecht; Vorbereitungsspiele ausgefallen und das erste Spiel gleich mal mit unglücklichem Verlauf im Derby 8:4 deutlich verloren. Neue und alte Ideen mussten her.
Am vergangenen Wochenende stand die nächste Herausforderung mit einem weiteren Derby gegen dem BSC-Burhafe auf dem Programm.
Der TSV begann wie es vom Trainer-Team vorgegeben wurde giftig (siehe unten: Jan-Ole Janßen)
und ließ den Gast aus Burhafe von Beginn an kaum zu Entfaltung kommen. Es passt in die Pläne, dass nach einem dieser giftigen Balleroberungen der Ball gleich tief gespielt und von Max Henke mit voller Überzeugung zum frühen (3.) 1:0-Führungstreffer eingenetzt wurde.
Caro legte nach, und erspielte sich reihenweise weitere Einschussmöglichkeiten und war gleichzeitig nur einmal in der Defensive unaufmerksam.
Gabriel Blischke legte mit zwei blitzsauberen Abstaubern (11. und 23. min.) nach.
Als Burhafe mit aussichtsreichem Freistoß an Keeper Rabenstein scheiterte und sich einen schnellen Konter einfing, vollendete Max Henke zum entscheidenden 4:0 (43.). Von nun an verwaltete der TSV die Partie, deutete dann und wann seine Gefährlichkeit an, erzielte aber nur noch einen Treffer - erneut nach feinem Spielzug, diesmal durch Routinier Sönke Ommen (58.).
Für einige unserer Spieler war das ein durchaus besonderer Abend:
Jan-Ole (Nr. 25) spielte als alter Burhafer gegen seinen Bruder,
und auch Thorben entsprang ja der Jugendabteilung des BSC, während Sönke Ommen als junger Herrenspieler auch mal die Schuhe für kurze Zeit bei Burhafe schnürte.
Glückwunsch von den Coaches und allen Fans an unsere Cliner Jungs.