Jetzt kann die Rückrunde losgehen von Jannes Becker · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser

Es stotterte mächtig beim TSV: Vorbereitung durch das ungewöhnlich lange Winterwetter schlecht; Vorbereitungsspiele ausgefallen und das erste Spiel gleich mal mit unglücklichem Verlauf im Derby 8:4 deutlich verloren. Neue und alte Ideen mussten her. Am vergangenen Wochenende stand die nächste Herausforderung mit einem weiteren Derby gegen dem BSC-Burhafe auf dem Programm.

Der TSV begann wie es vom Trainer-Team vorgegeben wurde giftig (siehe unten: Jan-Ole Janßen) und ließ den Gast aus Burhafe von Beginn an kaum zu Entfaltung kommen. Es passt in die Pläne, dass nach einem dieser giftigen Balleroberungen der Ball gleich tief gespielt und von Max Henke mit voller Überzeugung zum frühen (3.) 1:0-Führungstreffer eingenetzt wurde.