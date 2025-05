Rhenania Hochdahl ist nach dem Aufstieg nun auch Meister. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Jetzt ist Rhenania Hochdahl auch Meister Nach dem Derby-Sieg über den SC Unterbach steht der Aufsteiger uneinholbar an der Kreisliga A-Spitze.

SC Rhenania Hochdahl – SC Unterbach 3:0 (2:0). Eine super Stimmung herrschte am Sonntag auf der Sportplatzanlage des SC Rhenania Hochdahl an der Grünstraße – vom frühen Nachmittag an bis in den späten Abend hinein. Der Grund: Der Hochdahler Fußballklub krönte mit dem souverän herausgespielten Heimsieg gegen den alten Rivalen SCU die grandiose Saison 2024/25. Am Ende steht nicht nur der Aufstieg in die Bezirksliga, sondern auch der Meistertitel in der Kreisliga A Düsseldorf.

Der mit 2:0 gegen den FC Büderich II erfolgreiche Verfolger SV Hösel kann angesichts von vier Zählern Rückstand, und nur noch einem ausstehenden Spieltag, den Klassenprimus nicht mehr vom Thron stürzen. Bevor Spieler, Trainerteam, die vielen Rhenania-Fans, einschließlich der im Saisonverlauf ebenfalls erfolgreichen Juniorenmannschaften und dem Mädchenteam, in den Feiermodus übergingen, galt es erst einmal die 90 Minuten gegen den Tabellenfünften zu erledigen. Pflichtaufgabe gelöst

Wie sich herausstellte, war es tatsächlich nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. „Die Jungs waren schon in den Trainingseinheiten während der Woche auf dieses Derby fokussiert, wollten unbedingt gewinnen. Dementsprechend stimmte von Beginn an die Einstellung“, lobte Peter Burek die Top-Vorstellung seiner Schützlinge. Der Coach ergänzte: „Wir waren schon früh spielbestimmend, hatten mehr Ballbesitz und einige klare Torchancen. Unterbach versuchte es oft mit weit nach vorne geschlagenen Bällen, darauf hatte sich unsere Abwehr aber schnell eingestellt. Passend zum äußeren Rahmen und zum letzten Heimspiel zeigte unsere Mannschaft eine eines Aufsteigers würdige Leistung.“ Bereits bis zur Pause stellten die Hochdahler die Weichen. Zakari Kassar verwandelte einen Foulelfmeter (14.) und Jaro Vogtmüller sorgte mit seinem 19. Saisontor vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung. Dass es in Durchgang zwei nur noch zu einem Treffer reichte lag auch an Gäste-Torhüter Laurin Beer, der eine noch höhere Niederlage verhinderte. Nur gegen das Eigentor (60.) von Albion Ilazi, der einfach am falschen Platz stand, als der Schuss von Zakari Kassar vom Tor-Dreieck zurückprallte, war kein Kraut gewachsen.